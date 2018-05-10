自產電池 年底嘉南試點販售

2018年05月10日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣中油集結產、官、學、研各領域專家舉辦「智慧綠能加油站論壇」，中油董事長戴謙表示，2018年是能源轉型關鍵年，中油要扮演落實電動車政策的領頭羊，對於未來加油站的想像，將搖身變為商業平台，好比便利商店般，海納百川接受各家廠牌電池與商品；戴謙說：「這是一個新機會，歡迎大家一起來」。

今年是能源轉型關鍵年，中油不僅力拚綠能加油站、增設電動車充電設備，戴謙也透露，中油會更積極開發自有品牌的電動機車電池，強調中油有技術、有平台，對開發中油品牌的電池時程是「愈快愈好」。

中油旗下有綠能所等單位，握有電動機車電池材料、技術與平台資源，戴謙表示，5月21日將與日本廠商TDK簽署合作備忘錄，對中油生產自有品牌電池很有信心，預計今年底於台南、嘉義等直營加油站，先行試點販售電池。

經濟部近日核定中油今年平均調薪幅度達3.2％，在積極發展新能源之際，戴謙表示，去年中油營運績效亮麗，創下480多億元的盈餘，應給予薪資上的獎勵；對於外界質疑，去年815全台大停電，此時加薪獎勵時機太敏感，戴謙認為，815事件只是1.6萬個員工表現的單一事件，希望加薪、考績獎金不受影響，不能因為一個單位就否定全體員工的努力。

(中國時報)