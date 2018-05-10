希盟稱過半 選委會不證實

2018年05月10日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞聯邦第14屆大選昨天投票，國會下議院222席全數改選，這場由92歲前總理馬哈地領軍的「希望聯盟」（希盟），PK總理納吉布執政聯盟「國民陣線」（國陣）的師徒大戰，號稱史上最緊繃的大選。馬哈地昨天深夜宣布，希盟的席次早就跨越過半（組成政府）所需的112席門檻，「看起來我們已經達到那個數字，國陣的席次遠比我們少，應該追不上，他們不太可能組成政府。

希盟宣稱贏得112席

馬國自1957年脫離英國獨立後不曾政黨輪替，儘管截至今天凌晨1點，選委會仍在計票中，但掌權逾一甲子的國陣，在這場政權保衛戰前景非常不樂觀，幾個鐵票區席次都輸掉，包括多位內閣部長。納吉布原定午夜時分抵達吉隆坡的太子世界貿易中心，但媒體一直等無人，已先到場的多位部長則保持沉默。

馬哈地指責選委會拒絕準時簽署發布選舉結果的Form 14表格，到深夜還沒消息，「這很嚴重，不是假新聞。」希盟稱他們已經贏了，不知當局為何要拖那麼久。馬哈地說希盟除了在國會過半，在地方選舉也大有斬獲，已拿下6個關鍵州。重出江湖的馬哈地抵達吉打州投票所時，被選民和媒體團團包圍，他笑稱看到民眾踴躍投票，他非常有信心。

選委會籲要有耐心

選委會主席阿布都拉今天凌晨12點回應，表示對希盟談話無法評論，但要求大家要有耐性，他們會盡力。此次選舉合格選民近1400萬人，選委會公布投票率約76％，低於2013年的史上新高85％。

雖然選舉過程平和，但爭議和假消息滿天飛。《中國報》和《光明日報》報導，西馬的雪蘭峨州部分地區下午6點停電，選委會只好以手電筒計票。網上還流傳軍用車駛入布城戒備、街道被封鎖的照片，網民人心惶惶，懷疑是否變天，但警方否認照片真實性。另據《星洲日報》，柔佛州永平因謠言稱，選務官員遲未簽署開票表格，引發幽靈選票疑雲，選民湧向總計票所抗議，警方出動鎮暴小組疏散人群，後來才發現是選務官走錯路導致。

知名藝人返國投票

納吉布昨天前往北根投票後表示，反對陣營不斷進行惡毒人身攻擊，無法展現成熟的民主，「最重要的是，要由民眾決定國家的未來，應該依據事實、政策和能執行最佳方案的候選人而定，不是基於中傷和謊言。」

此外，大馬華裔藝人如梁靜茹、光良、張棟樑、李心潔、戴佩妮等，都在大選日前趕回馬來西亞，並紛紛貼出機場照、大馬美食圖，顯示他們對於這次大選的重視。

(中國時報)