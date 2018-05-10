暴風女封口費 俄國富商付的

2018年05月10日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

困擾美國總統川普的「豔星門」與「通俄門」竟然有了交集！川普私人律師科恩被爆料在選後收了俄國巨富維克索伯格（Viktor Vekselberg）50萬美元，並挪出其中13萬美元充當丹妮爾絲（下圖，美聯社）的封口費。川普勢必面臨更大的質疑和壓力，日前曾預告風暴即將來臨的「暴風女」果真捲起政治風暴。

丹妮爾絲的律師艾維納堤（Michael Avenatti）8日推文發表了一份長達7頁的備忘錄，詳述科恩收受俄國富商維克索伯格金錢的經過。艾維納堤表示，科恩在2016年10月選前向丹妮爾絲支付13萬美元。而在去年1月至8月期間，維克索伯格透過表親印崔特（Andrew Intrater）先後8次向科恩名下的公司匯款，一共匯了50萬美元。艾維納堤推斷，該筆匯款是用於補償科恩自掏腰包支付的「封口費」。艾維納堤又指，給科恩的匯款記錄上，匯款人是紐約投資公司「Columbus Nova」，該公司的經營人正是印崔特。

雖然印崔特是Columbus Nova的負責人，但該公司其實是維克索伯格旗下「雷諾瓦集團」（Renova Group）在美國的投資分部。與俄國總統普丁關係匪淺的維克索伯格以及他主持的雷諾瓦集團因涉嫌干預2016年美國總統大選，已在上月遭美國制裁，他本人則不得赴美。但他年初搭專機赴紐約時，曾被聯邦調查局（FBI）人員約談，就Columbus Nova匯款50萬美元給科恩一事加以說明。

(中國時報)