陸向日提台灣議題達10協議

2018年05月10日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 藍孝威 ／東京-北京綜合報導 ／東京-北京綜合報導

東北亞大和解。中日韓高峰會達成共識，三方發表共同聲明表達支持「板門店宣言」，共同推進朝鮮半島無核化。在日陸高峰會上，雙方簽署了10項合作文件，重啟貨幣交換協定談判和啟動「海空聯絡機制」防止偶發軍事衝突。大陸總理李克強特別向安倍提出，要日方遵守有關歷史、台灣等問題的共識。追求成為合作夥伴，互不構成威脅。

聲明延宕 有不同意見

中日韓聯合聲明指出，對推進朝鮮半島無核化的「板門店宣言」表歡迎。稍早前曾傳出，因為三方對推進無核化的用詞強度有不同意見，因此共同聲明延宕到日本時間10日凌晨才公布。聲明期許，即將來臨的川金會能為朝鮮半島無核化與和平作出貢獻。

安倍9日在記者會上強調，「北韓應完全履行聯合國安理會的決議，以完全、可驗證且不可逆的方法，廢棄所有大量毀滅性武器及所有彈道飛彈計畫。」、「北韓若走正確的路，日本將根據《日朝平壤宣言》，清算不幸的過去，以期恢復邦交。」3方雖達成共識，但日本主張在北韓完全廢核前持續施壓，中韓則主張，應同時與北韓展開對話。

在經濟合作議題上，3方同意將合作推動自由貿易，以期早日締結東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並加速中日韓自由貿易協定（FTA）的談判等。峰會上也針對東亞區域合作議題達成共識，3方同意將在東亞峰會（EAS）、東協加三（ASEAN+3）合作機制上合作，對ASEAN的整合做出貢獻。

李克強在記者會上強調，「中日韓3國合作乃符合3方的共同利益，可擴大國際競爭力，領導人應化解分岐，維持3方會談的定期舉行。」他允諾，作為下一屆舉辦國將如期舉行。

中日峰會上雙方簽署了10項文件，包括社會保障協定、中日合拍電影協定、服務產業、日本米輸陸、中日企業合作拓展第3方市場、朱保護等合作備忘錄。

推進本幣互換服貿合作

李克強在記者會上強調，「此行是要推動中日關係重回正常軌道，保持中日關係長期穩定發展。」「雙方確認將遵守中日4個政治文件的基本原則，遵守有關歷史、台灣等問題的共識，以實際行動來體現，『我們互為合作夥伴，互不構成威脅』，以維護兩國關係的政治基礎。」

另外，中日雙方同意成立「雙邊服務貿易合作機制」，設立跨部門的「推進陸日第三方市場合作工作機制」，並與經濟團體共同舉辦「陸日第三方市場合作論壇」。對盡早簽署本幣互換協議達成原則共識。陸方同意給予日方2000億元人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度，支持日本金融機構積極通過RQFII投資大陸資本市場。

(中國時報)