陸向日提台灣議題達10協議

中日韓高峰會在東京舉行，做為東道主的安倍特別拉起了李克強和文在寅的手象徵著重啟三方合作。（美聯社）

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中國時報
／東京-北京綜合報導

東北亞大和解。中日韓高峰會達成共識，三方發表共同聲明表達支持「板門店宣言」，共同推進朝鮮半島無核化。在日陸高峰會上，雙方簽署了10項合作文件，重啟貨幣交換協定談判和啟動「海空聯絡機制」防止偶發軍事衝突。大陸總理李克強特別向安倍提出，要日方遵守有關歷史、台灣等問題的共識。追求成為合作夥伴，互不構成威脅。

聲明延宕 有不同意見

中日韓聯合聲明指出，對推進朝鮮半島無核化的「板門店宣言」表歡迎。稍早前曾傳出，因為三方對推進無核化的用詞強度有不同意見，因此共同聲明延宕到日本時間10日凌晨才公布。聲明期許，即將來臨的川金會能為朝鮮半島無核化與和平作出貢獻。

安倍9日在記者會上強調，「北韓應完全履行聯合國安理會的決議，以完全、可驗證且不可逆的方法，廢棄所有大量毀滅性武器及所有彈道飛彈計畫。」、「北韓若走正確的路，日本將根據《日朝平壤宣言》，清算不幸的過去，以期恢復邦交。」3方雖達成共識，但日本主張在北韓完全廢核前持續施壓，中韓則主張，應同時與北韓展開對話。

在經濟合作議題上，3方同意將合作推動自由貿易，以期早日締結東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並加速中日韓自由貿易協定（FTA）的談判等。峰會上也針對東亞區域合作議題達成共識，3方同意將在東亞峰會（EAS）、東協加三（ASEAN+3）合作機制上合作，對ASEAN的整合做出貢獻。

李克強在記者會上強調，「中日韓3國合作乃符合3方的共同利益，可擴大國際競爭力，領導人應化解分岐，維持3方會談的定期舉行。」他允諾，作為下一屆舉辦國將如期舉行。

中日峰會上雙方簽署了10項文件，包括社會保障協定、中日合拍電影協定、服務產業、日本米輸陸、中日企業合作拓展第3方市場、朱保護等合作備忘錄。

推進本幣互換服貿合作

李克強在記者會上強調，「此行是要推動中日關係重回正常軌道，保持中日關係長期穩定發展。」「雙方確認將遵守中日4個政治文件的基本原則，遵守有關歷史、台灣等問題的共識，以實際行動來體現，『我們互為合作夥伴，互不構成威脅』，以維護兩國關係的政治基礎。」

另外，中日雙方同意成立「雙邊服務貿易合作機制」，設立跨部門的「推進陸日第三方市場合作工作機制」，並與經濟團體共同舉辦「陸日第三方市場合作論壇」。對盡早簽署本幣互換協議達成原則共識。陸方同意給予日方2000億元人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度，支持日本金融機構積極通過RQFII投資大陸資本市場。

(中國時報)

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