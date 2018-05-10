中日韓擱置爭議 攜手拚經濟

近年陸韓日高峰會一覽表

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中國時報
／東京9日電

南北韓高峰會談後，整個東北亞情勢驟變，從劍拔弩張、一觸即發的緊張局面，轉為一片和平友好的祥和氣氛。這次中日韓峰會上，也可看出3國領袖擱置爭議，特意營造出融洽的氛圍。安倍在合照時，主動將大陸李克強和文在寅的手握緊在一起，3人還露出象徵中日韓大和解的溫和笑容。

李克強9日在中日高峰會談後的記者會上說：「我昨天到日本，飛機降落時正下著雨，今天安倍首相為我舉行歡迎儀式時雨停了，用中國的話說：『好雨知時節，當春乃發生』，另一方面也意味著，風雨即過，我們會有更美好的未來，祝願中日關係在和平、友好、合作的航程上再起航，也希望中日關係行穩致遠。」

他於8日在東京接見大陸旅日僑胞時也強調，「中日關係即將回歸正常軌道」，要讓今後中日關係達到「你中有我，我中有你」的境界。由此可看出，大陸這次是認真地想與日本修復關係。

日本與陸韓等國因歷史問題、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）、獨島（日本稱竹島）等領土爭議問題交惡，這次3方都願意擱置爭議，攜手為東亞未來發展而努力。

過去日本在北韓問題上緊緊追隨美國，美、日站在同一陣線，持續向國際社會呼籲對北韓施壓的重要性，連解決北韓綁架問題都寄望美國能伸援手，然而。隨著北韓的態度軟化，中韓也與北韓握手言歡，無形中削弱了美國對北韓的影響力。金正恩在美朝會談前，兩度親赴大陸與習近平密商，似有意借力緩和來自美國的壓力。美國總統川普不按牌理出牌的作風，也讓日本擔心。地緣政治權力結構的巨大變化讓日本意識到，不能再光靠美國，必須轉而向中、韓尋求協助。

中日韓的大和解對東亞未來發展勢必造成很大影響，尤其是大陸經濟崛起也使其在亞洲影響力日增，今後還致力與日韓推動自由貿易協定（FTA）、東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的談判，台灣的國際發展空間是否會受到擠壓值得擔憂。

(中國時報)

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