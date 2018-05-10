新聞特寫－為川金會打底 蓬佩奧漂亮達陣

蓬佩奧成功達成川普賦予的任務，除了敲定金川會的細節外，還成功的營救了3名遭到北韓關押的韓裔美國人。圖為今年4月26日蓬佩奧還是中情局長時首次秘訪平壤會見北韓領袖金正恩。（法新社）

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中國時報

被川普視為親信的新任美國國務卿蓬佩奧，被川普總統兩次派往平壤。第一次秘而不宣，第二次公諸於世，他在川普行政當局的角色類似尼克森時代的季辛吉，未來顯然是川普外交政策的作用手。

美國國務卿蓬佩奧這次再度訪問平壤，為川普立下了兩個功勞。第一是帶回了被北韓關押已久的3名韓裔美國人，第二是和北韓敲定美朝峰會的細節。擔任美國國家安全事務助理的季辛吉1971年秘密訪問大陸，安排尼克森總統於次年訪問北京。蓬佩奧是否安排川普總統訪問平壤值得觀察。

蓬佩奧在飛往北韓途中告訴隨行記者，今年3月31日至4月1日「復活節」假期當中，他以中央情報局局長身份首次訪朝，旨在試探朝方是否真心與美國緩和緊張關係；而這次訪問，旨在為美朝領袖成功會晤搭建框架。但蓬佩奧說，美方不會同意北韓利用「漸進式」棄核「實際上脅迫」國際社會減輕制裁壓力。

蓬佩奧和北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲會面時表示，美國希望與北韓合作化解雙方的分歧，以實現朝鮮半島和平。蓬佩奧指出，美國承諾將與北韓共同合作，以確保實現半島和平。他還說，「過去數十年間，美朝都是敵人。現在希望雙方一同解決紛爭，消除對國際社會的威脅，將北韓建設成一個公民能夠享受一切機會的國家」。

季辛吉當時訪問北京會見大陸領袖毛澤東，帶有玩轉大三角（美中蘇）的使命，希望說服大陸領導人對付共同敵人蘇聯。因此有了震驚世界的訪問。蓬佩奧類似季辛吉的穿梭外交，當然也肩負了美國在全球地緣政治規畫的使命，他這次成功「營救」3名人質並將它們戲劇性的帶回美國，將會成為川普在政治上得分的依據。

可以預料川普會向世界宣告川金會舉行的地點和時間。讓美國選民知道是他川普而不是前任歐巴馬成功的營救了人質。而蓬佩奧的執行能力將讓川普更加重用這名鷹派國務卿。

(中國時報)

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