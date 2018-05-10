新聞透視－蔡政府應換思路 勿淪大國角力籌碼

2018年05月10日 04:11 中國時報 李文輝

美國新任國務卿蓬佩奧昨抵朝會晤北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲，安排川金峰會，並承諾與北韓合作，確保實現半島和平。眼見朝鮮半島從東北亞火藥庫，搖身一變成為「和平之地」；作為借鑑，蔡政府的思路也必須有所轉變，才能避免淪為大國角力的籌碼。

有人把朝鮮半島融冰，歸功於蓬佩奧祕訪北韓，開啟陸朝習金會、南北韓文金會、美朝川金會、日朝安金會等攸關東北亞和平大門，成就堪比異曲同工的1971年季辛吉祕訪大陸。但是如果沒有金正恩識時務周旋列強，甚至讓日本、俄羅斯在半島邊緣化，一個銅板也敲不響 。

老謀深算的季辛吉，是出了名「美國利益至上」的現實主義者。為了打破冷戰兩極對立，對蘇聯施加外交壓力，於1971年7月和10月，兩度祕訪大陸，為1972年尼克森破冰之旅鋪路，奠基陸美關係正常化，完成美國戰略性外交政策轉變。然而，也把尼克森囑咐他「不能讓人看起來像是拋棄了老朋友（台灣） 」拋諸腦後。贏得「中國人民的老朋友」暱稱。

政客出身的尼克森除了想名利雙收，也想一石「三」鳥，離間蘇聯、拉攏大陸、結束越戰。把當時駐台美軍當籌碼，暗示大陸領導人，想要美軍撤防，就得做北越的工作，協助美國盡快「光榮而體面地」結束越戰。

顯示美國只有永遠的利益，沒有永遠的朋友，商人出身的川普派祕使出擊，不過是有樣學樣，台灣孤注一擲只想壓寶美國，難保不會真心換絕情。

相對東北亞露出和平曙光，台海形勢相對險惡，成了火藥庫，解放軍各種演訓，無不劍指台獨，針對性特強。有武嚇，也有文攻。

面對眼前處境，民進黨政府有必要轉念思考，除尋求與對岸和解之道，也必須小心謹慎，不當出頭鳥，避免淪為大國角力的棋子。

(中國時報)