前CIA幹員李振成遭起訴

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中國時報
／綜合報導

美國政府司法部8日宣布，將涉嫌助大陸摧毀中情局（CIA）在陸情報網的前CIA幹員李振成，依秘密從事間諜活動起訴。美國因李振成在陸遭遇空前情報挫敗。李若遭定罪，最高可能面臨無期徒刑。

美國司法部指出，維吉尼亞州聯邦大陪審團依密謀從事間諜活動和非法持有機密資料起訴李振成（Chun Shing Lee，前譯李春興）。司法部表示，李振成承認把機密資料存在隨身碟，準備交給大陸情報人員。由於美陸緊張居高不下，新指控顯示美檢方可能願意披露更多先前未公開承認的敏感細節。

現年53歲的李振成今年1月15日晚間自香港飛往紐約時在甘迺迪機場被聯邦調查局（FBI）特工逮捕，聯邦檢察官指控他非法持有高度機密資料。檢方表示，2010年4月，2名大陸情報人員接觸李振成，表示願意出錢買他提供的情報。法庭文件稱情報人員「給他許多電子郵件地址，便於兩方秘密聯繫」。一直到2011年，李振成還在接收陸方情報人員的指令。

CIA在陸間諜網路暴露是美數年來最嚴重的一次情報挫敗。為了確知大陸如何發現美國情報人員身分，FBI和CIA展開深入調查，李振成則是調查的中心點。

李振成是歸化的美國公民，1982年到1986年曾在美國陸軍服役，1994年至2007年為CIA效力，後舉家遷往香港。法庭文件顯示，2012年FBI實施一項敏感的情報行動，設局引誘李振成回到美國。

(中國時報)

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