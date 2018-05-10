陸委會釋善意 5短片有感

陸委會主委陳明通（左二）9日出席陸委會政策短片發布會，與5部短片的主角黃騏曼（左）、蔣雅文（右2）及夫婿（右），一同推薦這5部政策短片，同時也推銷各自在台灣經營的事業。 （鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導
海基會董事長張小月（前右）贈陸配團體成員、桃園市陸配代表康乃馨，提前祝賀母親節快樂。（中央社）

台多斷交、WHA二度未受邀等事件雖讓兩岸關係持續探底，但面對兩岸交流，蔡政府仍秉持一貫不挑釁原則，持續推動有利兩岸和平的政策。陸委會主委陳明通昨表示，政府不會受兩岸氛圍影響，將秉持「行所當行，為所當為」原則，只要對兩岸和平穩定發展及人民互動交流有益，會持續推動讓民眾有感的政策。

溝通才有務實政策

陸委會昨在台北舉行「政策短片發布會」，現場放映5部短片，包括陸生來台、陸配創業、兩岸共打跨境電信詐騙、台生張老師及台港交流主題。陸委會正向看待兩岸交流的態度，也彰顯出即使兩岸政治僵局難解、國際空間「寸步難行」，仍舊未動搖民進黨政府不挑釁的立場。

陳明通致詞時指出，近年來，大陸不斷打壓台灣國際空間，這種作法只是把兩岸的心越推越遠，距離越拉越長。兩岸在遙遠的天邊胡思亂想，恐怕不會想出好的結果，面對面溝通才有產生務實的政策。

他以過去在大陸交流的經驗稱，「面對面溝通才有現實感，才會產生務實的政策。兩岸應坐下來談，就各種歧見、看法交換意見，相信可溝通出好的結果」。

陳明通更當場呼籲，兩岸領導人都應以人民為中心，讓各行各業安居樂業，這是兩岸必須致力維護台海和平穩定的重要關鍵。

他進一步強調，即使兩岸氛圍不佳，政府仍會秉持「行所當行，為所當為」原則，只要對維持兩岸和平穩定發展及人民互動交流有益，將持續推動各項讓民眾有感的政策。

他說，猶如短片裡來自香港、在台定居10年的蔣雅文所說，台灣有自己獨特的魅力，離土地的距離更近，能容納想「慢慢過生活」的人。台灣將堅定維護、保存自己認定的價值。

海基會續關懷陸配

此外，儘管兩岸官方關係持續冷凍，然而海基會仍不斷舉辦關懷陸配活動，昨日海基會就在桃園舉辦「海基會與婆婆媽媽的約會-母親節感恩之旅」活動，海基會董事長張小月致詞時表示，非常欽佩陸配姊妹們具有堅忍不拔的毅力，創造自己的新天地，讓台灣的社會更加多元、豐富，充滿更多的生命力。

海基會發言人管安露受訪時則表示，關懷陸配是新政府兩岸政策特別重視的一部分，新政府上台後，特別重視關懷陸配活動，平均一年要辦6至8場陸配關懷活動，今年6月1日更將首度在澎湖擴大舉辦。

(中國時報)

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