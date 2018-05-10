新聞透視－推開和解大門 須加大力度

2018年05月10日 04:11 中國時報 楊家鑫 、 陳柏廷

兩岸關係近來持續探底，台灣國際空間寸步難行。面對當前兩岸僵局難解之際，民進黨政府不只要持續踩穩一貫不挑釁的立場，繼續推出對陸生、陸配乃至陸客等善意政策，更須對有利兩岸交流的政策，加大力度、放開大步走，以扭轉兩岸僵局，相信假以時日，兩岸和平、和解的大門也將有望開啟。

民進黨政府重新執政後，兩岸關係隨即迎來「寒冬」，近期以來，大陸實彈軍演動作不斷，兩岸衝突態勢更是一觸即發。而今5月過不到一半，就接連發生多明尼加與我斷交、世界衛生大會（WHA）將我拒之門外，昨日更一度傳出巴拿馬將片面中止與我的自貿協定（FTA）。

坦白說，無論是台多斷交，世衛大會我方二度被拒之門外，或是台巴FTA恐遭片面中止情況，背後都很難撇除「兩岸關係不佳」的政治因素。畢竟對台灣來說，兩岸關係堪稱台灣國際空間的「晴雨表」；沒有好的兩岸關係，台灣國際空間鐵定「寸步難行」。

不過，雖說關係的改善，有賴兩岸相向而行，但在短期兩岸僵局難解套之際，我方仍有可為空間；換言之，如何持續向對岸釋出善意，累積和解基礎，就完全操之在我。

事實上，從蔡英文總統上任以來，面對大陸壓力，始終維持不挑釁的立場，而作為與對岸交流第一線窗口的海陸兩會，未動搖不挑釁的立場，並持續推出許多針對陸生、陸配、陸客的有利兩岸交流的措施，值得肯定。

以最近幾件事為例，為便利兩岸交流，台多斷交當天，陸委會主委陳明通仍公開表態我方會進一步推動小三通政策；放寬大陸人民以小三通旅行事由，申請赴金馬澎參加全程馬拉松、海泳和鐵人三項等體育活動；推動放寬已取得長期居留權的陸配參加領隊導遊資格等。

但平心而論，「冰凍三尺，非一日之寒」，蔡政府對維持兩岸和平穩定及人民互動交流努力，值得鼓勵，但要推開兩岸和解大門，力度可能稍嫌不夠，未來若能加大政策力度，推進兩岸民間交流步伐，兩岸和平之日指日可待。

(中國時報)