沒陸同意 無法發我邀請函

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中國時報
／台北ˍ華盛頓連線報導

世界衛生大會（WHA）即將在5月21日揭幕，我國至今尚未收到邀請函。知情人士表示，友邦駐日內瓦代表團在4月底聯合進洽世衛（WHO）幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，被明確告知，「沒有中國同意，無法發邀請函」。

知情人士指出，譚德賽並援引依「一中原則」、《聯合國2758號決議》及《WHA通過25.1決議案》等回覆無法以觀察員身分邀請台灣。我方也強調希望維持去年「二對二」辯論方式，能在總務委員會及大會中進行。

對此，美國國務院8日表示，美方對大陸再次阻止台灣受邀參加WHA感到「非常不悅」。該發言人說，美方將繼續敦促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅昨也表示，美國對於大陸再次阻撓台灣獲邀請函感到非常失望（greatly dismayed），美國強烈支持台灣以觀察員身份參與WHA，美方會繼續敦促WHO寄發邀請函。

知情人士透露，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將與我衛福部長陳時中舉行正式雙邊會談，也會在5分鐘部長發言中明確提及「台灣」，並鼓勵各國參加台灣酒會及相關場外與我座談會。

另外，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）指出，歐盟成員國始終支持台灣有意義的參與國際活動，也認為台灣不應被排除在全球網絡外。

外交部部長吳釗燮日前向媒體表示，理念相近國家這次支持台灣的力道加大。知情人士說，美國等7國近期將為台灣進行第3次聯合進洽，另我友邦中，扣除教廷，已有16國為我國個別向大會提案，其餘國家也會用不同方式具體支持台灣參與WHA。我國也將在日內瓦舉辦外交酒會，美國等理念相近國家重要代表都會派出相當層級官員出席。

(中國時報)

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