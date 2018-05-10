巴拿馬宣布FTA失效 政院指未獲通知

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

巴拿馬與大陸已就洽簽自貿協定（FTA）進行可行性評估，而與台灣的FTA，則傳出已遭巴拿馬宣布失效，且表明無意願互設經貿辦事處。對此，行政院政務委員鄧振中表示，巴拿馬雖在去年宣布終止所有與我簽署文書失效，但至今沒有正式通知我方，代表沒有啟動終止程序，「一切狀況都還好」。

經濟部高層也表示，若要中斷FTA，巴國須向WTO區域貿易協定委員會提出，目前雙方都無這動作，且截至目前為止，也未接到巴拿馬來洽中斷事宜。官員強調，FTA的簽訂有其中斷事項約定，不是片面說中斷就能斷。

巴拿馬去年6月13日與我斷交後，去年7月10日片面在巴國外交部官網發布與中華民國政府簽署之一切條約、協議等文書，均失去法律效力之新聞稿。

鄧振中昨出席「台歐盟關係30年回顧與前瞻」論壇前受訪表示，巴拿馬與我斷交至今超過半年，當時巴拿馬就宣布要終止所有關係，我方也透過管道告訴巴拿馬，FTA內有終止條款，並非片面廢止就廢止，目前「一切狀況都還好」。政府一定維護我國FTA的權利，會嘗試有無機會作其他安排，設不設商辦處則是另一個問題。

外交部昨重申，依國際條約法，除非外交關係的存在是適用條約所不可少者，締約方斷絕外交關係並不影響條約效力。

(中國時報)