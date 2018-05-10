英媒指已放棄親中 國民黨否認

2018年05月10日 04:11 中國時報 季節 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨主席吳敦義接受英國《金融時報》訪問，一席表示自己去年當選國民黨主席，證明前任主席洪秀柱的親中立場已被國民黨成員否定，被外媒解讀「國民黨放棄親中立場」，引起兩岸關注。國民黨文傳會副主委李明賢昨天特別發表新聞稿予以駁斥。

李明賢說，吳敦義受訪時，僅再度重申國民黨既定的兩岸政策，也就是「九二共識，一中各表」，同時並堅定反對台獨的立場。英國「金融時報」的報導標題，與吳敦義接受訪談的內容有所出入。

《金融時報》9日刊登了標題為「國民黨放棄親中立場」的報導，文中引述吳敦義受訪的話，表示「自己去年當選國民黨主席，證明前任主席洪秀柱(Hung Hsiu-chu)的親中立場已被國民黨成員否定。」

報導還指出，當過台灣副總統的吳敦義表示，他們當然反對台灣獨立，但「這個時候講統一，時機不成熟」。

《金融時報》解讀，國民黨這種180度大轉彎表明，洪秀柱試圖增進與北京方面的政治關係舉動，在臺灣選民中不受歡迎。

吳敦義受訪時還表示，與北京在經濟問題上進行合作，是唯一能讓台灣海峽保持穩定的政策，應該把現狀再保持5年、10年、20年，不牽涉武器、不牽涉軍隊，只是與（大陸）和平溝通。

對於國民黨黨產被查封，吳敦義指出，「國民黨如今的形勢非常嚴峻，與過去相比窮多了」。

對於吳敦義的說法有可能再度引起爭議，李明賢回應，國民黨的兩岸政策並未改變或有所調整。《金融時報》的報導標題，與吳敦義接受專訪內容有所出入。李明賢並重申，國、共兩黨溝通管道順暢，各層級交流與互動密切。

(中國時報)