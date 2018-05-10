英媒指已放棄親中 國民黨否認

友善列印
中國時報
／綜合報導

國民黨主席吳敦義接受英國《金融時報》訪問，一席表示自己去年當選國民黨主席，證明前任主席洪秀柱的親中立場已被國民黨成員否定，被外媒解讀「國民黨放棄親中立場」，引起兩岸關注。國民黨文傳會副主委李明賢昨天特別發表新聞稿予以駁斥。

李明賢說，吳敦義受訪時，僅再度重申國民黨既定的兩岸政策，也就是「九二共識，一中各表」，同時並堅定反對台獨的立場。英國「金融時報」的報導標題，與吳敦義接受訪談的內容有所出入。

《金融時報》9日刊登了標題為「國民黨放棄親中立場」的報導，文中引述吳敦義受訪的話，表示「自己去年當選國民黨主席，證明前任主席洪秀柱(Hung Hsiu-chu)的親中立場已被國民黨成員否定。」

報導還指出，當過台灣副總統的吳敦義表示，他們當然反對台灣獨立，但「這個時候講統一，時機不成熟」。

《金融時報》解讀，國民黨這種180度大轉彎表明，洪秀柱試圖增進與北京方面的政治關係舉動，在臺灣選民中不受歡迎。

吳敦義受訪時還表示，與北京在經濟問題上進行合作，是唯一能讓台灣海峽保持穩定的政策，應該把現狀再保持5年、10年、20年，不牽涉武器、不牽涉軍隊，只是與（大陸）和平溝通。

對於國民黨黨產被查封，吳敦義指出，「國民黨如今的形勢非常嚴峻，與過去相比窮多了」。

對於吳敦義的說法有可能再度引起爭議，李明賢回應，國民黨的兩岸政策並未改變或有所調整。《金融時報》的報導標題，與吳敦義接受專訪內容有所出入。李明賢並重申，國、共兩黨溝通管道順暢，各層級交流與互動密切。

(中國時報)

巴拿馬宣布FTA失效 政院指未獲通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。