宜縣府掠地 救國團要提告

2018年05月10日 04:11 中國時報 胡健森 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭代理縣長陳金德前天指示將宜蘭救國團所有的礁溪鄉龍潭游泳池土地所有權人，改為宜蘭縣，宜蘭地政事務所即在下班前立刻完成更改，因該土地公告現值高達1億多元，救國團總團部9日獲悉後即進行內部討論，不排除提出民、刑事告訴討公道，並到監察院陳情，調查縣府不法行為。

救國團主任葛永光表示，當初這塊土地是宜蘭民眾賣給救國團，但早期救國團隸屬國防部，不是法人，因此土地登記在縣府底下，後來救國團轉型為民間團體，就在民進黨籍縣長劉守成任內與縣府協商，轉登記為救國團土地，這些年一直做公益使用，沒有不合理之處。

侵占民產 涉竄改公文

葛永光強調，縣府未經任何協商，就逕自更改土地登記，救國團內部已討論，考慮打民事訴訟，由於縣府有竄改公文、侵占民產之嫌，也可能提出刑事訴訟。

元亨法律事務所林裕家律師表示，陳金德的主張並非沒有道理，但當初是經過縣府內部開會討論同意變更，不是地政事務所本身的錯誤所造成，如今逕自更改土地所有權人的做法確實有問題，未來還得透過行政訴訟解決。

公益用途 沒有不合理

宜蘭縣政府地政處8日在縣務會議中提出報告，指龍潭游泳池占地面積為2157坪、共分成13筆土地，公告現值高達約1億4331萬元，經清查土地所有權變動，這些土地是政府在1965年透過買賣取得，但政府機關團體不能登記為土地所有權人，因此所有權人登記為宜蘭縣，當時隸屬於國防部總政戰部的救國團則是管理機關。

地政處指出，救國團性質在1989年變更為民間社團法人，並在2000年變更名稱「財團法人中國青年救國團」，卻在2004年申請將龍潭游泳池的土地所有權人從「宜蘭縣」改為「中國青年反共救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」，也就是直接將國產變成私產。

陳金德當場裁示表示，救國團既然已從政府機構改成民間團體，沒有理由可直接取得政府土地資產，他當場指示縣府財政處在會後立即發函給宜蘭地政事務所撤銷原變更登記，將13筆土地所有權人回復為「宜蘭縣」，並另指定「宜蘭縣立體育場」為管理單位。宜蘭地政事務所收到公文後，即迅速完成土地所有權人的變更登記。

(中國時報)