小隻馬泰女扮櫻花妹 來台淘金

2018年05月10日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

身材嬌小的泰女，以日本櫻花妹的名義攬客。（張穎齊翻攝）

假觀光真賣淫！兩名來自泰國的年輕女子，身材火辣、面容姣好，以觀光名義，來台藏身在基隆市中正區某出租套房內，從事性交易。警方獲報上門逮人，驚見泰女與嫖客正準備「辦事」，泰女見狀，竟使出苦肉計，當場下跪向員警哀求，警訊後，已將媒介的王姓男子依妨害風化罪嫌送辦，泰女將遣返出境。

經調查，兩名泰籍女子分別在今年4月中旬與5月初來台，其中一名女子擁有「小隻馬」的身形，透過通訊軟體LINE的平台，以日本櫻花妹名義招攬尋芳客；另名泰女也因擁有C罩杯及俏麗短髮，深受嫖客喜愛。她們每次性交易3500元，2000元由「雞頭」抽走。

警方獲知兩人交易熱絡，前天下午2時許，在兩名泰女的租屋處埋伏，見兩男上門後，待時機成熟，持搜索票進入屋內當場逮人，不過，他們尚未進行性交易，但警方仍在場查獲到現金5萬餘元，還有2個使用過、44個沒使用過的保險套，以及潤滑劑等。

「求求你，放過人家啦！」泰女見來台不久就被逮捕，竟使出苦肉計當場下跪，抓著警員的手求情，並表示自己家境困難才會出此下策，希望警方「法外開恩」，但仍被警方依法逮捕。

兩名泰女到案後辯稱，因家境困難才來台賣淫淘金，並配合42歲王姓男子租借出租套房，打算長期賺錢，並由王男負責散播性交易訊息聯絡客人，雙方已講好五五分帳，沒想到會被警方查獲。警訊後，將媒介色情交易的王男依妨害風化罪函辦，2泰女及嫖客則違反社維法裁處1000元。

(中國時報)