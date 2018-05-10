15秒偷車代步 栽在菸蒂ＤＮＡ

2018年05月10日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

44歲慣竊張志強，神乎奇技以半把剪刀就能在15秒內偷一輛車代步，去年連續在桃竹、新北等地犯案，甚至到退休警察家中闖空門，還大膽穿著警用雨衣外出，並把員警退休紀念品「警察寶寶」公仔偷走，再偷小貨車搬運贓物。由於張因毒品案被逮，警方比對DNA，才讓他涉及15起竊案現形，訊後依加重竊盜罪嫌送辦。

新北市、桃園市去年發生多起汽車竊案，竊賊用完車後就隨意棄置路邊，警方採集車內飲料罐、菸蒂等證物，送刑事局鑑識中心比對DNA，發現都是同一不知名嫌犯所為，且還涉及中壢另2起住宅、中古車行竊案。

警方清查3縣市的竊盜、毒品慣犯，查出張志強涉有重嫌，發現他在桃園租屋，三不五時就偷車開回新竹湖口老家，或是到新北板橋探視母親，且他僅用半把剪刀，就能在15秒內輕易破壞車門鎖，手法俐落。

警方查出，張嫌因毒品通緝遭新北警方查獲，今年2月入監服刑，專案小組採集他的DNA進行比對，果然「賓果」，與這些失竊現場留下的跡證相符。

警方調查，張嫌去年11月連偷2輛機車做為犯案工具，刻意製造斷點，與另名共犯闖入退休警察家裡後，中途還穿著被害人的警用雨衣外出，再偷一輛小貨車返回，將屋內的金飾、珠寶、名牌皮包、3C產品、現金等價值上百萬元的贓物全部一掃而空。

被害人事後發現連退休紀念品也遭竊賊帶走，氣得大罵「可惡，連這個也要偷！」。警方日昨借提張嫌訊問，張坦承犯行，但辯稱贓物都交由另名共犯銷贓變現，警方懷疑張還涉及其他竊盜，除先依竊盜罪嫌送辦外，也擴大清查和追緝共犯到案。

(中國時報)