法律難懂 逾半拒當國民法官

2018年05月10日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

近日遭支持陪審團制人士批判的司法院，昨對外公布委由政治大學作成的民調，強調有82.6％民眾主張審判應由法官與民眾共同決定，司法院推動的國民法官制符合多數人民期待，但電話民調也顯示只有47.4％民眾願意參與審判，並擔心自己法律知識不夠，國民法官制是否可以順利推行，充滿變數。

對於人民參與刑事審判意願不高的問題，司法院表示，將加強國民法官制度內容及各項配套措施的宣導，讓民眾瞭解後支持並放心參與。司法院目前已舉辦62場模擬法庭，邀集學者專家召開18次的研討會，並在全國各地舉辦7場制度說明會、3場草案公聽會，獲得不少有興趣的民眾參與肯定。

司法院委由政大選研中心在去年12月底進行電訪民調，結果顯示如果讓法官與民眾共同討論審判的案件，72.7％的受訪者認為會讓民眾更敢說出自己的想法，且56.5％的受訪者表示可以對案情更加瞭解而做出判斷，有82.6％民眾認為審判應該由法官與人民眾共同決定。

但魔鬼藏在細節，司法院盡挑有利的公布，實際民調結果報告中，卻有高達72.1％民眾認為法官判案結果經常與多數人想法不一樣，更多達74.6％是在認定有沒有罪時及決定要判多少刑罰時與民眾想法皆不同。

尤其在參與意願，竟只有47.4％有意願，非常願意僅14.2％，且網路受訪者表示，如果政府願意提供公假證明、禁止雇主不利對待、給予旅費報酬與隱匿參與者姓名的情況下，民眾參與的意願會增加7.3％。

至於不參與原因，近半數民眾或網友都以「專業法律知識不夠、不懂法律」為由拒絕參與，也有民眾是很忙、沒有時間，甚至擔心不夠客觀和害怕被恐嚇及報復。

未來國民法官制若順利立法通過，候選國民法官經合法通知沒有在選任期日到庭，都將被處罰6萬元以下的罰鍰，在有超過半數民眾不願參與情況下，司法院如何全面推動，勢必面臨挑戰。

(中國時報)