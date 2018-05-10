肅貪女英雄涉索賄 二審逆轉無罪

2018年05月10日 04:11 中國時報 林偉信 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

因檢舉前汐止市長黃建清貪汙被稱為「肅貪女英雄」的汐止區公所民政課前視導王玉升，遭控承辦祭祀公業業務勾結掮客李昌諭，向祭祀公業保儀大夫管理人蔡宏昇索賄2億餘元，而被稱為最貪女課員。一審將王女重判13年、李男20年半、蔡男6年，但高院認為雙方沒有對價關係，昨逆轉改判王女3人無罪。全案可上訴。

承審法官林孟皇指出，王玉升的行為雖然不構成貪汙，卻違背公務員服務法等規定，應受行政責任的追究，王女目前已遭移送公務員懲戒委員會議處中。至於黃建清貪汙案迄今未定讞，仍在高院更審中。

對於高院判決，當初重判的士林地院表示，依此見解，黃建清案是同一塊土地、同一批人，歷審都認為有罪又該怎麼解釋，士檢則表示遺憾，有檢察官更批評判決「標新立異」。

檢方起訴指控，王女與李昌諭合作由李男出面簽約，一同仲介販售土地，蔡男在2010年以管理人身分，與王、李簽立土地買賣授權書，出售祭祀公業保儀大夫所有土地，出售價扣除應分給派下員及處理地上物等費用外，其餘都給王、李當成仲介斡旋費用。

2013年，王女升任視導職務，接任祭祀公業等相關業務，她利用職務審核的權限，違法通過祭祀公業保儀大夫的規約備查案發給蔡男，讓蔡順利出售土地，並找建設公司以6億多元購地，王女與李男從中獲得2億多元的利益。

士院將王女等人重判，但高院認為，王女、李男獲取利益，是因早先仲介土地買賣，與王女後來同意備查規約的行為沒有對價關係，不構成貪汙罪，將3人均改判無罪。

(中國時報)