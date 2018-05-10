高喊團結 陳歐珀要當母雞

2018年05月10日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

獲民進黨提名為宜蘭縣長參選人的立委陳歐珀，9日開始邀集年底五合一選舉的黨內參選人拍攝宣傳照，希望能發揮「母雞帶小雞」的效益，陳歐珀表示，團結是勝選的關鍵，他個人一定會擔任好「母雞」的角色，同時「小雞們」也都非常強，大家將會一起合作好好打一場高水準、高格調的選戰，並且讓宜蘭縣「民主聖地」的美名繼續流傳。

帶領小雞們打選戰

陳歐珀9日上午安排與冬山鄉、員山鄉的縣議員、鄉長參選人合照，並展現良好互動，陳歐珀說，年底五合一選舉是要打團體戰、團結戰，將會輪流與每個鄉鎮市黨內參選人拍照，未來一定是全縣總動員、大團結，宜蘭「民主聖地」絕對要贏。

對於上星期「雙陳會」後發生的「女助理放話事件」，陳歐珀表示，大家第一次見面，難免比較生澀，幕僚在規畫上也沒有充分溝通好，但大家都是看大局的人，相信不會去在意這些事情，至於何時會再次坐下來談，則由黨部安排，「隨時都可安排」。

雙陳會隨時可再談

陳歐珀還說，「雙陳會」大家相談很融洽，並已經決定要好好合作打選戰，感謝陳縣長親自領軍，讓黨內團結起來，自己與宜蘭市長江聰淵、議長陳文昌也經常見面，團結合作絕對是最高的基礎原則，「基礎有了，要蓋高樓就沒問題」。至於未來的合作方式，要請陳縣長與黨內民主前輩一起討論，選舉策略有很多種方向，不能只有一套計畫，必須不斷因應做出調整。

另外，引發高度爭議的深澳電廠案，綠營黨內派系「正國會」傾向不支持，要求行政院尋找替代深澳電廠的方案，同屬正國會系統的陳歐珀表示，他「現在無法接受但不是反對」，黨中央與行政團隊應該對這個議題包括相關替代方案坐下來理性討論。

(中國時報)