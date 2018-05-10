裕生市場建公園 土城等30年

裕生市場拆除後目前暫成停車場，現場只剩下使用30年的管理處木牌。但地方傳言建商已向地主購地，並透過捐贈土地以取得容積移轉。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

被劃為土城「公兒四」公園預定地的土城裕生市場，因租地開設市場的蘇姓承租戶遭地主提告收回土地後，4月間被夷為平地，由於傳出建商有意購買裕生市場舊址以爭取容積移轉，對此地方都希望建商捐地後，市府能儘速規劃設立公園。

面積約800多坪的土城裕生市場舊址，在土城都市計劃中被劃歸為「公兒四」公園用地，但因徵收價格高達4億2000多萬元，市府無力負擔，30多年前簡姓前村長向地主承租後闢為「裕生市場」並給攤商承租營業，成為附近居民的購物首選。

地價跌 地主有意出售

近年來土城地區房地產市場從高點逐漸下滑，地主認為裕生市場的土地價值已由107％下降至92％或93％，且價格還可能繼續下探，有意趁著價值仍在高點時出售土地，遂向簡姓前村長的後人表明不再續租，並於4月初拆除，目前已被整平作為臨時停車場之用。

裕生市場拆除消息一出，引起當地民眾哀鴻遍野，紛紛留言「土城人的共通回憶，為甚麼要拆」、「市區市場越來越少了」、「沒地方買菜了！」

裕生里長楊忠富表示，裕生市場極盛時期聚集了超過百個攤商，但傳出地主有意收回土地消息，攤商數目持續減少，最後僅剩約60個攤商，拆除後攤商轉移到日新街、學府路等地市場營業。

里長盼 速建公園綠地

楊忠富說，裕生里沒有綠地，也沒有里民活動中心，他希望能夠早日闢建公園，給當地6000多位居民一個休憩空間。

市議員彭成龍指出，裕生市場被劃為公園用地，並無法變更地目作為他用，傳言目前建商正接洽地主購地作為容積移轉之用，他也希望土地收歸公有後，市府能夠儘速闢設公園嘉惠居民。

(中國時報)

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