震撼 陳見賢辭竹縣黨部主委

2018年05月10日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長藍營參選人遲遲未出爐，8日在中央黨部進行第3次協商後，訂定採取非正式初選全民調方式的「台中模式」決定最後提名人選，不過9日卻傳出原有意參選的新竹縣黨部主委陳見賢辭去主委一職，引發藍營基層震撼，縣議會黨團書記長陳正順憂心藍營縣長一役將錯失最好的機會。

藍恐錯失勝選機會

有意參選新竹縣長的人選包括立法委員林為洲、新竹縣副議長陳見賢、新竹縣副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋以及湖口鄉長林志華，因5人各有千秋，人選難產已久，經過3次協商之後，決議採全民調方式來產出人選。

協商會當時陳見賢與徐兆璋即表態不參加全民調，9日更爆出陳見賢請辭主委一職，引爆藍營基層震撼，陳正順對此十分憂心，他直言地方曾上書中央連署支持陳見賢，但中央並不進行裁奪，堅持要全民調，此舉恐讓新竹縣錯失良機。

「新竹縣不宜做全民調。」陳正順表示，反對藍營的民眾將會支持不可能勝選的人，會影響黨中央判斷，日前基層已連署，希望能提名帶領基層從谷底爬起的人選，「為什麼不聽聽黨員跟基層的意見呢？」

基層揚言跟進辭職

對於請辭主委一事，陳見賢認為還是交由國民黨最終提名的候選人「方便來掌兵」，此舉能讓候選人靈活運用，所以才辭去主委。至於未來國民黨採取全民調勝出的候選人，讓他來直接操兵，較為方便也對選舉幫助較大。

國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬證實主委辭職書已遞交，但黨中央並不希望此一結果，雖然在事前就有風聲傳出陳見賢將辭主委一職，但「實在太震撼」，讓不少基層與關心的民眾都前來陳見賢議會辦公室，甚至還有基層揚言要跟進辭去黨職，至於採取全民調模式是否還有轉圜餘地？洪文彬表示除非辭職一事支持效應擴大，目前中央已經定案了。

(中國時報)