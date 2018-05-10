荔枝椿象危害 全面噴藥惹議

2018年05月10日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣荔枝、龍眼共栽植1700公頃，今年荔枝椿象大軍攻陷不少果園，3月執行平腹小蜂生物防治，釋放近11萬隻，仍無法抑制，彰化縣政府決定改採全額補助藥劑防治，卻掀起疑慮，9日縣議會總質詢，議員們紛紛建議灑藥要結合各鄉鎮同步，才不會滅了東，西又起，滅不完。

就怕滅了東 西又來

再過1個月就是荔枝採收期，但不少果園樁象危害嚴重，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富和立委王惠美等與議員、農事人員兵分南、北兩路探查，議會總質詢時，議員們也紛紛要求防治，劉淑芳建議各鄉鎮同步噴藥，才不會功虧一簣。

荔枝椿象是外來種，今年3月縣府與防檢局執行平腹小蜂生物防治，分別在彰化市果樹產銷班第1班和社頭、芬園、員林及田中等釋放卵片，約11萬8000隻，但成效不佳。

縣府決定全額補助荔枝、龍眼、無患子、台灣欒樹等噴灑農藥，不少果農反應「太慢了！」荔枝都要採收了，但樁象不僅會影響植株、收成，果農被噴出毒液攻擊還會引發皮膚潰爛！蜂農則擔憂，全面噴藥不要連蜜蜂也毒害了！

議員建議 各鄉鎮同步

王惠美指出，生物防治的時機點在冬季結束後、椿象產卵期，現在只能用藥防治，但許多縣市已透過農業改良場技術指導，成立縣市自有的平腹小蜂飼育中心，自己生產平腹小蜂，快速應變，彰化縣這部分還缺乏。

縣府農業處長黃碧海表示，為救急，編列180萬元採購藥劑是亞滅培或殺蟲劑毆殺松等，已避開花開授粉期，距離荔枝收成還有1個月，不會有農藥殘留問題，將擇定5中和各鄉鎮農會班同步實施。

(中國時報)