荔枝椿象危害 全面噴藥惹議

彰化縣長魏明谷（右二）和彰化市長邱建富（左一）、議員張瀚天（右）、林世賢（左二）等，視察荔枝樁象的危害。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣荔枝、龍眼共栽植1700公頃，今年荔枝椿象大軍攻陷不少果園，3月執行平腹小蜂生物防治，釋放近11萬隻，仍無法抑制，彰化縣政府決定改採全額補助藥劑防治，卻掀起疑慮，9日縣議會總質詢，議員們紛紛建議灑藥要結合各鄉鎮同步，才不會滅了東，西又起，滅不完。

就怕滅了東 西又來

再過1個月就是荔枝採收期，但不少果園樁象危害嚴重，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富和立委王惠美等與議員、農事人員兵分南、北兩路探查，議會總質詢時，議員們也紛紛要求防治，劉淑芳建議各鄉鎮同步噴藥，才不會功虧一簣。

荔枝椿象是外來種，今年3月縣府與防檢局執行平腹小蜂生物防治，分別在彰化市果樹產銷班第1班和社頭、芬園、員林及田中等釋放卵片，約11萬8000隻，但成效不佳。

縣府決定全額補助荔枝、龍眼、無患子、台灣欒樹等噴灑農藥，不少果農反應「太慢了！」荔枝都要採收了，但樁象不僅會影響植株、收成，果農被噴出毒液攻擊還會引發皮膚潰爛！蜂農則擔憂，全面噴藥不要連蜜蜂也毒害了！

議員建議 各鄉鎮同步

王惠美指出，生物防治的時機點在冬季結束後、椿象產卵期，現在只能用藥防治，但許多縣市已透過農業改良場技術指導，成立縣市自有的平腹小蜂飼育中心，自己生產平腹小蜂，快速應變，彰化縣這部分還缺乏。

縣府農業處長黃碧海表示，為救急，編列180萬元採購藥劑是亞滅培或殺蟲劑毆殺松等，已避開花開授粉期，距離荔枝收成還有1個月，不會有農藥殘留問題，將擇定5中和各鄉鎮農會班同步實施。

(中國時報)

震撼 陳見賢辭竹縣黨部主委 昨晨被雨打醒 缺水秒變積水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。