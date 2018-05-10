昨晨被雨打醒 缺水秒變積水

2018年05月10日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南久旱不雨，鋒面帶來強降雨，9日凌晨不少民眾被大雨驚醒，一度擔心「又要重演缺水秒變淹水的噩夢嗎？」其中，歸仁時雨量最大達95毫米，造成2戶民宅、部分路段積水，還有民宅淹水40公分，所幸雨勢一停，積水即退。

水淹2戶 傳零星積水

台南9日凌晨4時降下豪雨，其中，關廟、歸仁及仁德短短10分鐘累積雨量超過20毫米，最大時雨量發生在歸仁，1小時雨量達95毫米，地勢較低窪路段因瞬間大雨、排水宣洩不及，傳出積淹水，多屬路面積水，但歸仁也有2戶民宅淹水。

歸仁民權六街、文化北二街2戶民宅，因瞬間大雨造成水溝宣洩不及，雨水溢往屋內，最高一度逼近40公分。民權北街許姓屋主說，「睡到一半，大雨像是用倒的一樣，路面一下子就積水，水很快就倒灌進家裡，電視、冰箱、機車都來不及搬。」不過，這陣雨來得快、去得也快，大雨一停，積水也隨之消退。

梅雨季未到 已夠驚人

歸仁五甲教養院循往例，預防性撤離26名院生及4名工作人員，待雨勢緩和均已返院。東區東門陸橋的機車道因抽水馬達故障，未能即時運轉抽水，導致積水，警方緊急封鎖雙向車道。

因應強降雨來勢洶洶，水利局第一時間啟動土庫、崑山及正義抽水站，三爺溪沿岸24台抽水機同時啟動抽水，汛期前也已清除河道內施工便道及缺口防堵，因此，此次三爺溪沿岸未發生嚴重積淹水。

水利局強調，這波強降雨區下在過去最易淹水的仁德等地，以三爺溪流域來說，除了先前應急工程、仁德滯洪池，目前中上游人口稠密區也推動多項整治，包括萬代橋至鯽潭橋三爺溪整治拓寬浚深工程，改善仁德水患，不過，水利局也強調，還未到真正梅雨考驗，不可掉以輕心。

(中國時報)