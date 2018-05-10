屏東小綠人當爸 3人行放閃

2018年05月10日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

甫於今年情人節成功脫單的小綠人號誌，竟火速當了爸！屏東縣警局趁母親節前夕，推出懷孕版小綠人，從原本形單影隻變成一家3口，屏東縣長潘孟安按禮俗發送油飯及紅蛋祝賀喜獲麟兒，但有民眾戲稱，「才剛求婚成功就生子，根本先上車後補票。」令人莞爾一笑。

最成功的城市行銷

原本佇立街口18年的交通號誌小綠人，今年情人節順利脫單，這宣導交通安全的創意發想，成功吸引國內外媒體爭相報導；為提升民眾重視行人用路權優先意識，交通隊趁勢推出最新懷孕版交通號誌，首度曝光一家3口幸福模樣。

屏縣交通隊透過行動劇表現，把小綠人從隻身孤影到交往、結婚、懷孕、生出小小綠人等人生過程，全上演了一遍，讓他成為全世界最幸福的交通號誌。為慶祝小綠人喜獲麟兒，潘孟安特地穿上限量小綠人潮T，並依照禮俗發送祝賀油飯與現場民眾同歡。

潘笑說，「幸福小綠人不僅是熱門觀光景點，現在還為屏東促進生育率」，但也希望大家爭睹風采時，別忘了共同努力維護交通，讓下一代可以在安全的環境快樂成長。被問及接續是否還有新版呈現？他則開玩笑的說，必須經過小綠人家人同意，因為他現在已經不是單身。

等紅綠燈會心一笑

民眾施世治指出，原本單純的交通號誌小綠人，加入創意巧思，一連出了好幾個版本，讓停等紅綠燈的同時也能會心一笑，確實成了屏東街口最美麗的風景。

屏縣交通隊表示，目前針對縣內各景點及重要路口增設37處懷孕版小綠人號誌，加上之前39處求婚版小綠人，全縣有76處不同版本的可愛小綠人，已為城市增加溫馨亮點。

(中國時報)