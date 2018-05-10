新聞透視－機車族圖方便 公有市場賣輸路邊攤

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳俊雄

土城黃昏市場、裕生市場因土地屬於私人產權，地主在考量最大利益下收回土地，民眾購物所在頓時消失，但公有市場卻仍不是攤商另起爐灶的最佳選擇，顯示公有市場若是想要吸引買氣，還得加把勁。

土城區原有9處市場可選擇，分別為土城、頂埔生鮮等2個公有市場，以及裕生、日新街、樂利市場、延吉街、中正路、黃昏及中央路四段等7個私有市場，其中裕生市場因鄰近海山捷運站交通便利，魚肉、蔬果、小吃通通有，加上營業至晚間7點，成為許多通勤族下班買菜的首選。

在黃昏市場、裕生市場先後因為土地開發吹起熄燈號後，卻只有少數的幾攤願意前往公有市場繼續營業，也暴露出公有市場不受攤商、民眾所喜的老問題。

新北市不少公有市場周邊攤販林立，攤商甚至買氣遠勝於能夠遮風避雨、甚至還有冷氣可吹的公有市場，像三峽公有市場的買氣，就不如周邊的攤商暢旺；鶯歌公有市場同樣也難敵建國路上持續蔓延的攤商；樹林公有市場營業攤位僅剩個位數，早已算是名存實亡。

私人市場之所以受歡迎，原因不外乎民眾習慣騎機車逛街購物、便利性高，但攤商在馬路上營業，對路人、過往車輛險象環生；至於室內的公有市場雖不受天候影響的好處，但提著大袋小袋上下爬樓梯實在麻煩，被不少購物者視為畏途，為此市場處透過設置生鮮區、擺設休憩區吸客，另在市場設置電扶梯、圖書館、活動中心、桌球場等附加功能，吸引民眾上門買菜。

公、私有市場並非只能壁壘分明，不少市場室內專攻生鮮蔬果、室外則主打乾貨零食，互利共生同享人潮與錢潮。此外，市府應嚴格取締非法、獎勵合法，才能把私人市場導入正軌，遏止攤商把馬路當作賣場的亂象。

(中國時報)