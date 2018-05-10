藍喬不攏 民進黨、民國黨鴨子划水

2018年05月10日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長藍營人選至今喬不攏，預計月底要進行全民調，最早起跑的民國黨主席徐欣瑩老神在在，而民進黨也在上月底正式徵召民進黨發言人、客家事務部主任鄭朝方投入選戰，雖一開始有雜音，但兩黨人選已十分確定。

只比藍營早一步確定人選的民進黨，上月確定徵召鄭朝方來應戰，馬上引起部分綠營人士反對，甚至北上抗議揚言要撤換人選。不過鄭朝方卻有一套面對反對聲浪的辦法，強調自己內心並無恩怨，與大多年輕人一樣期待新政治與作為，「新竹縣應翻到新的一頁」，順利化解地方雜音。

鄭朝方與新竹市長林智堅同屬年輕世代，近期兩人也頻頻合作露面，希望創造「雙城奇謀」，合力扳下大新竹地區。再者據統計，新竹地區歷年來縣長皆為客家人，竹東地區幾乎是每屆縣長勝選關鍵，搭配民進黨推動的浪漫台3線政策，將可能是竹東出身的鄭朝方打選戰最有利王牌。

徐欣瑩從去年起早早起跑，還曾邀台北市長柯文哲前來辦演講，試圖將兩人形象掛勾，不過無任何一官半職的徐欣瑩選戰打得似乎較吃力，目前多以女性的角色舉辦參與軟性活動，不過非藍非綠的徐欣瑩宗族實力強，是藍營考慮人選時相當顧慮的一點。

鄭朝方與徐欣瑩耕耘時間長，且有固定基本盤，讓至今仍無人選的藍營支持者相當焦慮，深怕人選再不拍板定案，可能就失了布局時機，甚至難以打贏長期藍大於綠的新竹縣選戰。

(中國時報)