交通點子王 讓交安宣導超吸睛

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中國時報
／屏東報導

傳統作為交通號誌的小綠人，經屏東縣交通隊注入創意巧思，成功掀起話題，過去曾經透過交通安全3D彩繪地景，吸引超過30萬人次到場拍照響應，更有穿著帥氣警服的「斑馬先生」佇立街頭，提醒民眾注意安全，屏東讓原本生硬的政策宣導有了不同面貌。

這些創意點子都來自屏東縣警局交通隊組長程大維，他笑著說，事故預防除了開單警示，就是事前宣導，但過去穿著警服一對多的宣導模式，無法吸引民眾注意，因此塑造出虛擬的斑馬先生，意外獲得好評。

交警在警局內部稱為斑馬家族，因此發想透過斑馬先生教導民眾從最基本的過馬路起步、配戴安全帽，進而遵守交通規則，以柔軟形式切入較能打動人心，他笑說：「在這時代，什麼都要梗啊！」

斑馬先生在屏東縣重要路口及觀光勝地都能見到足跡，程大維強調，斑馬線是行人行走最安全的地方，希望透過裝置藝術呈現，告知每位汽機車駕駛人在路口都能禮讓行人，讓大家有一條安全回家的路。

除此之外，小綠人也是腦力激盪而來，當初想說小綠人是用100多個LED燈泡排列組合，透過燈泡明暗創造路人行走的動作；而這10餘年來台灣LED產業發展快速，因此嘗試設計更細膩的動作，最後用了1024顆LED燈，讓紅燈亮起時由小綠人下跪求婚，綠燈則是2人攜手過馬路，如今又有懷孕進階版。

(中國時報)

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