火化場送葬路窄 終於不用倒退嚕

2018年05月10日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

大甲火化場聯外要道大埔農路拓寬工程9日舉辦說明會，由大甲區公所透過協議價購取得用地，4米道路將拓寬為雙線道，總經費2930萬元，最快年底完工。為此奔走多年的市議員吳敏濟建議增設紅綠燈，維持交通秩序。殯葬業者說「送葬終於不用擔心要倒退嚕了！」

近年傳統土葬漸被火葬取代，大甲火化場統計2017年共處理3981具遺體，送葬車隊多經由大埔農路進出。大甲區長劉來旺簡報指出，該農路通往后里、外埔和大甲，原只供農業機具行駛，僅4米寬已無法負荷送葬車流。

大埔農路除吉日塞車嚴重，也常發生送葬車隊會車不慎，車輪陷入田裡的窘境。緊鄰農路的第一家庭社區主委張秀昀指出，該社區入住14年來，飽受殯葬陣頭噪音困擾，加上路窄，塞車愈久愈痛苦，就算禁行大型車也效果不大，唯有拓寬道路，才能一勞永逸。

吳敏濟數年前即提案建議拓寬，經相關單位會勘協調，終於解決用地取得問題，他感謝市長林佳龍在預算拮据下仍鼎力支持，未來完工後，除避免延誤火化及進塔時辰，也能縮短喪葬隊伍通行時間。吳敏濟並建議在開元路口設紅綠燈，維持交通秩序。

大埔農路拓寬工程全長600公尺，由開元路口到第一公墓，用地經費1306萬8千元，工程經費1624萬元，若土地順利完成過戶程序，可於8月施工，不影響一期稻作和芋頭的收成。

(中國時報)