後龍醫療園區 爭取設醫學中心

苗栗縣衛生局長張蕊仙（站立者）率幹部、顧問公司及專家學者，聽取地方各界意見。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

遠雄集團終止在苗栗後龍的健康生活園區BOO案後，20.6公頃用地面臨被收回並回復農牧用地，衛生局9日邀地方各界及專家學者，舉行委託民間經營可行性評估公聽會。計畫內容和與會人士期待有落差，縣議員和鎮長都強烈要求未來要有急重症中心和醫學中心進駐。

衛生局長張蕊仙表示，公部門與地方期待都一樣朝醫學中心努力，以提升醫療缺口，目前要在6月底前完成可行性評估期末報告，先爭取國有財產署撥用土地，地方人士的觀點會納入重點，將來的促參計畫也會著重爭取醫學中心和急重症中心為首要目標。

台灣博特顧問公司副總周綏宇，針對原先健康醫療園區用地新計畫的緣起與目標，分析縣內現有醫療院所概況，還有開發構想及預期效益等進行簡報。但縣議員邱紹俊及里長王坤龍等人，不滿未事先提供簡報資料，亦未通知更多在地民眾與會。

周綏宇指出，遠雄2016年12月20日終止契約後，新計畫能彌補苗栗縣欠缺的重度急救責任醫院，及配合縣府幸福領航施政，達到活化土地利用、建立健康城市及醫療資源整合等多重目標。

立委陳超明團隊顧問何文德則為遠雄因大巨蛋問題心灰意冷，退出健康生活園區計畫抱屈，原本企業回饋地方的善意被迫終止，地方不應歸咎遠雄。而朱秋隆、林寶珠和邱紹俊等人，質疑計畫內容傾向綜合醫院感到失望，認為不符地方對重度急救中心和教學醫院等級的期待。

(中國時報)

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