BOT複合商圈 彰化要有百貨公司了

2018年05月10日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長魏明谷和彰化市長邱建富9日共同簽署「彰化市第二停車場用定BOT開發經營案合作備忘錄」，預計11月動土，在2150坪的基地上，招商投資12億元，2年內完成地下2樓、地上6樓的多元性複合百貨商場。

彰化沒有百貨公司和五星級旅館，讓商機外流，一直讓彰化人引以為憾，這次縣、市攜手合作，催生彰化百貨商場，市民期待，但也指出地點好，腹地是否夠大？能否順利招商，創造足夠吸引力，值得拭目以待。

魏明谷指出，彰化市缺乏大型商場，位於旭光西路的停車場，緊鄰南瑤宮及彰化基督教醫院，不論是宗教盛地或商圈也都很需要停車空間，公所改建地下2層地上6層的大型商場，兼顧二者需求，促參條例規定的主管機關是縣府，以縣市合作簽訂備忘錄，把促參招商程序委由公所辦理。

邱建富表示，市民期待已久的綜合商場終於要誕生，感謝縣府團隊將權力下放給市公所，將變成重要的地標，鄰近有彰基、南瑤、大埔、曉陽等商圈，產生商業磁吸效應，停車場規畫也從200個增加到660個停車位，紓解停車位不足。

縣議員林世賢建議，停車場開發應以滿足市民停車需求為最優先考量，並提供其他回饋鄰里的公益性設施，保留退縮空間，避免干擾住宅區，建築設計須考量垂直綠化；縣議員賴岸璋則指出，附近過去是窪地，要確實先做好土質鑽探，評估安全。

(中國時報)