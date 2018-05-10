BOT複合商圈 彰化要有百貨公司了

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣長魏明谷和彰化市長邱建富9日共同簽署「彰化市第二停車場用定BOT開發經營案合作備忘錄」，預計11月動土，在2150坪的基地上，招商投資12億元，2年內完成地下2樓、地上6樓的多元性複合百貨商場。

彰化沒有百貨公司和五星級旅館，讓商機外流，一直讓彰化人引以為憾，這次縣、市攜手合作，催生彰化百貨商場，市民期待，但也指出地點好，腹地是否夠大？能否順利招商，創造足夠吸引力，值得拭目以待。

魏明谷指出，彰化市缺乏大型商場，位於旭光西路的停車場，緊鄰南瑤宮及彰化基督教醫院，不論是宗教盛地或商圈也都很需要停車空間，公所改建地下2層地上6層的大型商場，兼顧二者需求，促參條例規定的主管機關是縣府，以縣市合作簽訂備忘錄，把促參招商程序委由公所辦理。

邱建富表示，市民期待已久的綜合商場終於要誕生，感謝縣府團隊將權力下放給市公所，將變成重要的地標，鄰近有彰基、南瑤、大埔、曉陽等商圈，產生商業磁吸效應，停車場規畫也從200個增加到660個停車位，紓解停車位不足。

縣議員林世賢建議，停車場開發應以滿足市民停車需求為最優先考量，並提供其他回饋鄰里的公益性設施，保留退縮空間，避免干擾住宅區，建築設計須考量垂直綠化；縣議員賴岸璋則指出，附近過去是窪地，要確實先做好土質鑽探，評估安全。

(中國時報)

後龍醫療園區 爭取設醫學中心 拼貼媽祖文化 「神」氣活現

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。