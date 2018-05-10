拼貼媽祖文化 「神」氣活現

周秀惠（右）用馬賽克拼布，記錄媽祖信仰文化。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

社區大學拼布老師周秀惠為記錄媽祖信仰文化，近年來陸續創作各地媽祖神像、媽祖廟景、千里眼與順風耳將軍等大型馬賽克拼布作品，9日在雲林縣北港鎮舉辦創作展，吸引拼布愛好者與媽祖信眾觀賞。

鑽研手工拼布10餘年的周秀惠，作品不斷創新，屢獲台灣、日本、韓國比賽獎項，後來接觸馬賽克拼布，以每塊1至3公分見方的小碎布拼成各種圖畫，將拼布由工藝提升為藝術，在社區大學授課，大受歡迎。

身為媽祖虔誠信徒的周秀惠，近年來以媽祖信仰文化為主題，陸續用拼布藝術創作大陸湄洲、北港朝天宮、麥寮拱範宮等媽祖聖像，以及各地媽祖廟、千里眼與順風耳將軍，9日在北港鎮個人工作室舉辦創作展。

周秀惠表示，馬賽克拼布利用電腦，將拼布分成1至9個色階，每色階有30幾種顏色，所以拼出來的作品，遠看時寫實立體，近看時則搖身一變，呈現抽象寫意的風格，與照片、影片有著完全不同的視覺感受。

藉由拼布創作，周秀惠認識許多好友，其中住在台北市的拼布老師與她同名同姓，其傳統手工拼布精緻非凡，此次也參與展覽，兩位周秀惠的作品各有特色，台北大周秀惠與北港小周秀惠聯手，讓來賓覺得相當有趣。

大、小周秀惠說，傳統拼布著重工法，馬賽克拼布則重視創意，不論何種風格，都可融入平日生活中，是記錄生命歷程的實用工藝。

(中國時報)

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