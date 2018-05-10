國民黨高雄看漲 洪秀柱來打氣

2018年05月10日 04:11 中國時報 林宏聰 、 王錦河 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨主席吳敦義擬邀歷任主席組「中央助選團」，還沒開始動作，前主席洪秀柱9日搶先南下高雄，為議員參選人打氣，洪秀柱笑說，不必邀請她也會「主動上門」；基層反應，高雄民心思變，相信「團結的國民黨」年底選舉將大有作為。

洪秀柱9日南下高雄，為議員黃柏霖、許崑源及新人蔡武宏、朱挺玗、王鐘賢加油打氣。拜會前任高市議長許崑源時，洪秀柱表示，這次高雄議會藍營過半相當重要，甚至比市長選舉重要，她還指著二度問鼎議長寶座的許崑源說：「他才是那隻（拉抬選情的）母雞！」

她更痛批民進黨政府全面封鎖，讓國民黨連一點資源都沒有，現在向企業界募款很困難，哪個企業敢支持國民黨，就被點名做記號，「比以前還要威權的時代來臨了」；她直言，這次選舉國民黨會很辛苦，唯有選出好成績，才能讓當局知道民心所向。

高市議會國民黨團總召許崑源對洪秀柱表示，高雄民心思變，國民黨這次不僅議會過半選情看好，連市長盤都已逼近五五波，後續有得拚。

議員黃柏霖也表示，2014九合一選舉高雄藍綠得票率為33％對66％，蔡英文上任2年來政績很差，最近他的服務團隊自做民調顯示，如今藍綠支持度已拉近為45％對55％，他有信心國民黨能在今年底選舉拿下更好的成績。

(中國時報)