Hello Taxi疑倒閉 司機喊還錢

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

本土新興叫車「Hello Taxi叫車通」，主打搭車配合行動支付可享優惠，吸引不少司機加入。不過台北市議員張茂楠接獲投訴，自5月7日起「Hello Taxi叫車通」的營運公司大門深鎖、電話不通，疑似倒閉，有司機被積欠8萬款項拿不回，受害者累積損失超過百萬，昨日有10多名司機集結抗議，要公司「把錢還來」。

張茂楠指出，Hello Taxi叫車通是由互動網公司推出，平時司機會定期到公司請款，不料，本周一起陸續有司機發現公司無預警關門，討不回車資，被積欠款項少則4000元、多則8萬多元，已有數十名受害司機求助無門，憤而組成自救會，盼能捍衛自己的權益。

他強調，除了被積欠車款，司機與電信業者綁約叫車系統，每月要198元月租，現在公司疑似倒閉，業者卻說不能提前解約，讓司機成為無辜受害者。他也呼籲民眾，別再透過該系統叫車，否則就算支付車款，司機也拿不到錢。

受害司機林先生不滿說，他加入叫車通2年，固定每月請款1次，怎料這周到公司卻發現沒人，上班時間電話也不通，從3月26日至今，被積欠8萬544元款項，這是辛苦賺來的血汗錢，希望公司把錢還來。

北市公運處副處長尚錦堂說，市府接獲投訴後，已立刻函文互動網公司，要求11日前限時處理，若未出面處理，將依公路法處3到9萬元罰鍰，再不改善最嚴重可撤照。另外，市府會函文金管會，建請聯繫行動支付銀行業者，看看能否先凍結車款，不要支付給互動網公司。

北市主任消保官何修蘭說，行動支付背後有銀行及其他金流系統，要先確認車資流向，若已交到互動網手上，公司卻未把勞務所得給司機，將面臨刑事和民事責任，後續需請公運處把相關事證移送檢調。

(中國時報)