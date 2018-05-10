粉紅車位 專供孕婦攜幼停車

友善列印
中國時報
／竹市報導

出門在市區常苦無車位，孕婦和帶孩子的婦女感觸更深，新竹市為此量身訂定停車位管制辦法，保障孕婦及家長停車權益，在各停車場設置粉紅色明亮車位，也鼓勵私營停車場響應，提升停車安全感。

新竹市公有停車場設置友善停車位，透過再生計畫翻新東大、牛埔、府後、稅務局、頂竹圍、赤土崎等停車場，其中7座設有友善車位，車位寬度從標準2.5公尺，加大到3公尺寬，孕婦要下車或搬移嬰兒車等更方便。

「變方便好多！」市民王太太表示，公有停車場設了友善車位後，找車位變得便利多了，孩子一進停車場，總會興奮地指著粉紅色車位，停車成了一種樂趣。

市府交通處說明，停車場再生計畫重新規畫場內停車格設置，重鋪路面、改善指標、場內明亮度也一併提升，東大、府後、北區行政大樓、牛埔、稅務局、頂竹圍、赤土崎7座停車場已完成設置，安排2％年長、婦女、育有6歲以下幼童優先的友善車位。

「遇到下雨也不用煩惱！」交通處說，市府在稅務局、赤土崎、府後街、頂竹圍等停車場提供雨傘、嬰兒車租借，民眾停好車碰到下雨也不用擔心。

部分人士為貪圖方便，擅自占用友善停車位，交通處長倪茂榮強調，將針對公營停車場進行嚴格把關，確保孕婦及攜幼家長有停車位可停，目前私營停車場已有晶品城、錦華街停車場響應，鼓勵其他私營停車場跟進響應。

(中國時報)

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