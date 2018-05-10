屏科大開發戴奧辛快篩技術

2018年05月10日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

曾被稱作世紀之毒的戴奧辛，因具有高致癌性及致突變性，讓人聞之色變，屏東科技大學環工系與國家衛生研究所合作、耗時10年，終於完成開發國內自創的戴奧辛生物快篩技術，不僅大量減少檢驗成本及檢測時間，目前也已成功商品化。

負責研發的屏科大環工系教授趙浩然指出，政府過去從荷蘭引進戴奧辛生物快速篩檢法，雖然偵測靈敏度與高解度氣相層析質譜儀法相當，但高額專利費及使用費每年需花費80萬元，加上建置檢測設備也需1000多萬元，造成國內技術推廣上的瓶頸。

為了突破困境，屏科大及國衛院團隊啟動「戴奧辛生物快篩技術」研究計畫，利用細胞冷光分析法，簡單來說就是讓細胞帶有螢光基因，一旦受到戴奧辛汙染便會產生冷光，透過冷光亮度明暗去量化戴奧辛濃度，越亮代表濃度越高。

「真的是十年磨一劍」趙浩然表示，研發這技術整整花了10年，而跟以往最大的差別就是時間與費用，相較從國外引進的篩檢技術，每次檢驗需耗時1至2周、費用高達2萬元；現在可縮短成3至5天，費用也僅需8000元，可望讓戴奧辛汙染的檢驗更有效率。

屏科大戴昌賢校長表示，這項發明能讓民眾食的更安全及安心，且對整個人類有很大貢獻，且商品化後這套檢測技術推廣至東南亞國家，也會很有競爭力。

(中國時報)