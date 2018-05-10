中橫工頭 盜伐12棵百年刺柏

2018年05月10日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮1名負責台八線中橫公路邊坡修護工程的陳姓工頭（50歲），竟監守自盜，上周利用施工之便，盜取峭壁上12棵樹齡百年以上的野生台灣刺柏，陳嫌遭逮後，還狡辯「修枝」，但因斷根處塗有樹脂藥劑遭警方識破，全案今依違反《森林法》送辦。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威表示，陳姓嫌犯為負責中橫公路邊坡修復工程工頭，上周陸續砍下生長在邊坡峭壁上的「台灣刺柏」，並將植株藏匿在鄰近慈母橋旁的178.5K工寮處，警方接檢舉後前往稽查，共查獲12棵長約1至2公尺不等的刺柏。

陳男到案後一度極力否認犯案，直至追問樹型為何如此完整及修枝斷根處被人為塗上樹脂藥劑保護防腐，才坦承犯行，警方指出，陳男沒有盜伐前科，但他的修枝斷根手法相當專業，將追查過去是否曾參與盜林行為。

台灣刺柏為台灣特有原生種植物，主要生長在高海拔山區，生長速度緩慢，經林業人員專業判斷樹齡至少上百年，花蓮游姓園藝玩家說，刺柏的樹形虯曲常被用來栽培觀賞，一棵百年以上的刺柏栽培塑型後價值可能相差數10倍，總市值可能達到60萬元。

全案9日依涉違反《森林法》將陳男函送花檢署偵辦，警方指出，邊坡上樹木可以涵養水源、穩固土石，遭盜伐後可能造成道路周邊的落石機率增加，陳男竊取森林產物行為違反森林法第50至52條，恐遭求處1年以上、7年以下的徒刑且併科高額罰金。

(中國時報)