大都會121線 試辦附載單車

通行蘇花改的大都會客運，9日宣布即日起試辦免費搭載腳踏車。（大都會客運提供）

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中國時報
／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段2月5日開通後，交通部敲定5月7日開放大客車，讓蘇花停駛36年的客運重新上路，現有國光、大都會客運行駛，大都會客運9日表示，每班次將試辦免費搭載2輛折疊式腳踏車或1輛一般腳踏車，只要搭乘前一天預約即可。

每日往返共6班次

行駛蘇花改經東澳、南澳的客運，現有122線的國光客運、121線的大都會客運。122線往、返蘇澳至南澳共10班，因路程較遠，規畫為2段票，每段票20元，並以東澳站作為分段點；121線的大都會客運每日往返蘇澳、東澳共6班次，因路程較122線短，只有一段票，每段20元。

自行車騎士寧可搭火車，也不敢貿然經過蘇花公路。

大都會客運指出，蘇花公路沿線景致雖然絕佳，但路況複雜且有爬坡地形，高度落差將近350公尺，且彎道與大車多，又常有落石，自行車騎士都認為是騎乘難度最高的一段，也有安全之虞，經專家學者建議及宜蘭縣政府核定，121線即日起試辦開放隨車附載腳踏車服務。

須搭乘前一天預約

大都會客運表示，每班車在不影響輪椅及一般乘客的乘車空間下，且不占用無障礙輪椅及逃生空間，開放免費搭載2輛折疊式或1輛一般腳踏車，乘客可在搭乘前一天電洽大都會客運蘇澳站（03-9955607）預約即可。

大都會客運122線蘇澳端首班車是上午7時30分發車，末班車是下午4時30分，南澳端是上午9時發車，末班車是下午5時30分。121線蘇澳端首班車是上午8時10分發車，末班車是下午6時25分，東澳端首班車是上午8時40分，末班車是下午6時50分。

(中國時報)

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