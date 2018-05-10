深澳電廠 須做海域生態調查

2018年05月10日 04:11 中國時報 廖德修 、吳岳修／台北報導 、吳岳修／台北報導

深澳電廠擴建環差案3月14日通過後，引起雙北基宜桃反彈。經濟部和台電9日到環評大會做報告，完成環評程序，環差案生效。但台電仍須與內政部、新北市等單位協商，走完程序才能興建電廠。惟新北市已表態絕不發出生煤許可，也決定啟動行政訴訟程序，反對興建深澳電廠。

雖然電廠部分已走完環評程序，但環評大會也對生態做出補救，要求台電須於全部海域工程設置前（深澳灣內兩道海堤及卸煤碼頭等），一年四季所造成的海域生態影響，做出完整環境調查並送交環評會審查，期限為2019年12月31日前。

移植珊瑚 生態調查

環保署表示，透過這項環調工作可要求台電在生態方面做更多事。包括施工前防波堤的7個站以及溫排水的排放口，其周遭海域的生態調查作業，若涉及直徑1公尺以上團塊珊瑚需移植，應詳述每季監測結果，及移植後珊瑚體生長的追蹤規畫。

環評委員對經濟部與台電的報告炮聲隆隆，王价巨質疑台電的災害管理、環境管理能力；萬一發生重大災害，例如大海嘯，風險如何評估在報告中隻字未提。另兩位環委劉小如、劉益昌則認為台電始終沒把爭議點講清楚，根本不願依照環委的要求認真執行調查，實令人失望！

新北絕不發生煤許可

新北市環保局長劉和然痛斥，環保署面對社會反對聲浪，仍強行讓深澳電廠案通過，棄民眾健康及空汙於不顧，新北市府未來絕不發生煤許可，也會循以往「詹律師（指環保署副署長詹順貴任官前為環保律師）」協助中南部民眾對抗工業汙染模式提起行政訴訟，並以最嚴格標準及行政監督台電在新北市境內所有電廠及作為，讓民眾免於活在被空氣汙染毒害的生活。

在地的瑞芳區龍山里長陳志強則說，台電報告與以往無太大不同，在當地辦的說明會也不普遍，就算是電廠所在地的深澳、海濱、瑞濱里的民眾，也不是人人贊成建廠。至於被安排去林口電廠參觀的大都是老人，並不了解空汙真相，只能接受台電說法。他表示，深澳電廠環差案生效後，他將以在地居民身分提出訴願，反對建廠。

(中國時報)