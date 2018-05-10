機捷營運前虧損 議員促追討

2018年05月10日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

機場捷運原本預期2013年6月通車營運，但卻延宕通車6次造成營運前損失，桃園大眾捷運公司在2016年6月以營運淨支出14.55億加上22億預期營業收入，損失計36.55億，向交通部請求編列虧損補助，不過卻遭重新計算為12.87億，市議員謝彰文要求追討，桃捷公司董事長劉坤億指出，高鐵局同意場站開發效益移轉，預計超過12.87億元金額。

6度延宕通車 求償12.87億

謝彰文指出，桃捷公司資本額30億元因6度延宕差點燒光，累積虧損18.04億，再加上2017年1、2月未產生客運下，還要負擔0.98億的人事成本，不過桃捷公司去年盈餘8700萬，卻對之前的虧損隻字不提，公司彷彿很賺錢，「這不是掩飾，什麼是掩飾」。

根據了解，桃捷公司2016年6月30日發函交通部要求賠償營運前虧損36.55億元，包含營運支出14.55億元，預期營運利益22.05億元，之後又更正營運支出、刪除預期營運損失，於2016年10月7日去函交通部求償13.63億元，2017年5月12日再次去函，將賠償款由13.63億元減為12.87億元；但交通部無意編列預算補助，僅強調依約向廠商提出求償、後續賠償情況。

劉坤億指出，高鐵局同意將A8長庚醫院站、A9林口站、A19桃園體育園區場站開發效益移轉，一定會超過12.87億的價值，而14日還要再跟交通部進行協商，極力爭取補貼。

司機員生理需求 民代關切

另外，對於機捷司機員生理需求，市議員范綱祥認為，桃捷面對問題，應該加強說明清楚，如「司機員公務包配備尿袋是比照同業作法，僅供緊急需要時使用」並非常態，而車廂內監視器是為了釐清有事故發生時司機員責任，並非要看如廁或直播，而每站建置廁所是目標。

(中國時報)