花博工程6月完工 9月1日試營運

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花博將於今年11月3日開幕，台中市議會9日到豐原、后里、外埔3大展區實地現勘，市議員楊正中等質疑能否如期完工、如期開幕？台中市政府強調，各展區土建工程預計6月底全數完工，7月底前完成植栽策布展，9月1日全面展開試營運。

植栽策布展 7月底完成

台中市議會將召開第2屆第7次定期會，市議員前往花博豐原葫蘆墩、后里及外埔園區現勘考察；由市府建設、水利、教育、觀旅及農業局等，針對展場主題意象、動線設計與場館空間等，說明施工進度。

市議員楊正中說，葫蘆墩園區如期完工、如期開幕應沒問題，但第5區策布展進度，及花博結束後，維護軟埤仔溪相關工程經費是多少？水利局長周廷彰說，針對汙水截流淨化系統維護管理，3年代操作約730萬元支應。

花博結束 園區成休憩區

市議員邱素貞、曾朝榮表示，台中花博園區原本一片荒蕪，葫蘆墩公園透過花博盛會大改造後，不僅花博期間會有美麗花卉，結束後亦成市民休憩好去處，更能促進豐原地區觀光。

楊正中質疑后里園區目前工程進度與「實支出」有所差異？市府參事陳如昌說，目前廠商有部分工程尚未請款，但「實支出」已達7成，待整體完工後，將核實支付廠商剩餘款項。

市議員至外埔園區視察，園區規畫以3R（減量、再利用、回收）及3G（綠建築、綠能源、綠色運輸）理念為出發點；配置露天水耕花園、戶外表演劇場、樂農館等。農業局長王俊雄說，該園區以農業為主，各場館展現農業技術與智慧，可如期試營運。

(中國時報)