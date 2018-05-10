房屋稅連3年漲 議員怒燒稅單

2018年05月10日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市國民黨市議員蔡育輝、蔡淑惠、洪玉鳳和李中岑9日進行市政總質詢，不滿台南市房屋稅連3年調漲，4人頭綁「不公不義」白布條，抗議房屋稅違法徵收；面對議員怒火，代理市長李孟諺強調，若市民認為市府做法不合乎程序，可以舉證或提出訴願，4位議員不滿李孟諺的答詢，當場火燒房屋稅單。

要求重開評議委員會

房屋稅調漲爭議不歇，蔡育輝、蔡淑惠、洪玉鳳和李中岑昨天於聯合總質詢，要求重開不動產評議委員會並還稅於民，對此，李孟諺答覆，收到房稅單的市民如果有意見，可進行訴願，4人當場痛批市府冥頑不靈，不降稅反而要市民興訟，根本不公不義，4人怒火中燒，當場燒毀他們收到的房屋稅單。

議長賴美惠當場制止「在議事廳內點火，是不適宜的行為」，話剛說完，垃圾桶內燃燒的紙團也瞬間燒成灰燼。

蔡淑惠、洪玉鳳、李中岑和蔡育輝炮轟，房屋稅連漲3年不說，甚至還回溯15年老房子，根本不知民間疾苦，當場也播放民眾心聲，一位家住安南區的市民透過影片陳述，2016年房屋稅為7410元，去年則漲到10342元，漲幅太高，「這個市府不但沒照顧市民還強漲房房稅，根本就是搶錢，只會說幹話。」

李孟諺表示，全市只有12.5％房子受到房屋稅調漲影響，而且，30坪房子稅款也只有北、高7成，若市府作法不合乎程序，大家可以舉證或提出訴願。財稅局長張紹源強調，一切都依法行政，公務人員不需要違法，如果鄉愿，也可像其他縣市一毛不調。

稅收用於幼教補助

市府重申，2017台南房屋稅收增加12億、2018增加14億，增加的房屋稅收，2017年編列預算，將2至4歲幼兒教育補助由每年1萬提高至3萬元，已有2萬多個小朋友受惠，2018年除延續此一政策，也將視未來財政改善情況，持續把錢用在市民最需要地方。

(中國時報)