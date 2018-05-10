黃健庭一講3hrs 快追上習大

2018年05月10日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長黃健庭9日赴台東縣議會施政報告，簡報資料厚達170頁，馬拉松式的口頭報告從9點到11點50分左右，也長達近3個鐘頭，議長饒慶鈴笑說，「差點就平了中共總書記習近平的紀錄」。

資料170頁 時間171分鐘

黃健庭9日上午9時開始施政報告，11時55分結束，縣府幕僚計算時間是171分鐘，創下台東縣議會從民國39年實施地方自治後時間最長的1次。

主持議事的議長饒慶鈴笑說，她已經喝光1大瓶保溫杯的水，縣長的報告時間，「差半小時就平了總書記習近平的報告時間」。習近平去年在第19次全國代表大會報告，花了近3個半小時。

黃健庭的簡報資料厚達170頁，搭配簡報軟體檔案，巨細靡遺地細數任內政績，全程沒有休息，議員們進進出出，最後散會時還有16、7位議員在場聆聽。

細數政續 全程沒休息

兼任國民黨台東縣黨部主委的議員吳秀華說，縣長為了讓議員們更了解施政的前因後果，所以巨細靡遺地進行報告，站了2個多小時，非常辛苦，當然要給予支持。

民進黨籍立委洪宗楷說他進議場一下就去跑行程，但是全程都有關注轉播，他肯定縣府團隊的努力，讓爭取經費爆量，但是洪宗楷說，他一直在等黃健庭從口中說出「感謝中央」，很遺憾都沒聽到，「好像都是他的功勞」。

縣府國計處長余明勳表，縣長上次定期會施政報告100分鐘，這次打破自己的紀錄長達171分鐘，與其他縣市首長的施政報告比較，就知道誰比較認真、熟悉、理解所有的施政；余明勳也澄清，黃健庭在口頭報告時，確實有感謝行政院長賴清德的協助。

(中國時報)