2018年05月10日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「你的名字叫勇敢！」慈濟大學附屬高級中學小學部三年級學生，歷經0206花蓮大地震，對消防英雄印象深刻，帶著製作好的「萬能消防員拼豆貼」、「消防員專屬明信片」參訪花蓮縣消防局，一探救災英雄「變身前」的模樣，也了解他們的工作內容。

配合人文課程主題「感謝有您－我懂你的辛」，慈小三年級導師余品宏說，帶著孩子去瞭解生活中的各行各業是如何協助人民生活，了解這些行業對社會的貢獻與意義。

課程設計中，遇到花蓮大地震發生，學生有親身體驗也有從新聞報導中，感受到救難人員第一時間付出的行動，余品宏說，「消防員」成為孩子心目中的「超級英雄」，增加他們進一步了解的動力。

由特搜隊帶著學生參訪消防局各項救災器材，介紹消防車等的各項設備及功能，每個孩子像發現寶藏般，聚精會神專注聆聽，不時的發出驚嘆，也頻頻詢問問題，深入了解消防員的專業，對消防叔叔的崇敬更加溫。

「我想成為消防員！」學生侯亘容說，地震發生後，大家都往外跑，只有消防人員在搖搖欲墜的大樓中不斷進出，不顧自己生命一直向前衝，希望自己可以成為救災隊強大的後盾，也感謝他們的勇敢，讓我們都可以平安。

校長李玲惠指出，實際參觀讓學生用行動感恩救難隊表達最大的謝意，期許學生向英雄學習愛人、助人、救人的能力，回到學校後，用功讀書、努力學習，未來能用專業的知識、健康的身體、勇猛的心、精進的態度幫助更多人。

(中國時報)