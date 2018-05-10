新北環保局批台電二流電廠

2018年05月10日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市府8日指林口電廠重金屬汞排放量檢測值超過美國標準2倍，台電反控刻意曲解數據，新北市府9日再度重批台電「自稱一流電廠卻用二流標準」，指控台電刻意引用美國較寬鬆的「既設電廠」標準，避開應適用較嚴格的「新設電廠」標準，呼籲台電勿再誤導民眾。

新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，美國重金屬排放標準（美國汞暨有毒氣體排放標準MATS）是2013年修訂，分為既設電廠及新設電廠二項標準，2011年5月3日以後建造或更新者適用新設標準，林口電廠1、2號機分於2012年4月18日、2012年6月18日動工，應適用新設標準，但台電卻刻意採用檢測汙染值比較寬鬆的既設標準，根本是誤導視聽。

孫忠偉說，台電強調深澳電廠未來將支出三分之一經費在空汙防制設備上，要讓燃煤排放廢氣接近燃氣機組，但深澳電廠環差報告中記載林口電廠重金屬檢測數據4筆，項目包含鉛、鎘、汞、砷、鉻、鎳等，除汞之外，鉛、鉻、鎳的排放情形超過美國標準，顯示燃煤發電並不等於燃氣發電。

孫忠偉直指，台電在許可申請時，曾口頭詢問可否使用含硫量較高的生煤，刻意未提及汞含量部分，閃避燃煤就是有汞等重金屬汙染事實，新北市府遭刻意隱瞞，當時僅要求台電不得使用超過含硫量0.9％生煤。台電自詡林口電廠是世界一流電廠，但在檢測汙染排放時卻參用二流標準，根本沒為民眾健康及環境永續把關。

(中國時報)