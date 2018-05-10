母親節送魚、鼠挨轟 議員道歉

2018年05月10日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨籍桃園市議員詹江村，日前為了慶祝母親節，竟發送可以到寵物店兌換「孔雀魚」和「趴趴鼠」的贈品券，不尊重生命的行徑引起網友反彈，詹江村9日下午在臉書直播道歉，多次鞠躬坦承錯誤，不少網友讚他知錯能改，要他從經驗中「學乖」。

詹江村日前為了慶祝母親節，推出免費贈送孔雀魚與趴趴鼠的贈品券，行徑遭到網友炮轟，他3鞠躬向社會大眾還有小生命們道歉，並表示自己讓國民黨蒙羞，無臉和其他同黨議員站在一起，隨後便把自己照片從國民黨團中撤下。

詹江村在直播中表示，當初發送活體兌換券的構想是藉由母親節，讓媽媽們帶著小朋友認識小生命、照顧小生命，如果要兌換要家長陪同到場，也要接受基本的訪查、教育，但不管如何，「顯然這是一個愚蠢的行為」。

他舉例過去為避免小朋友棄養倉鼠，還叫小朋友拿到店裡，用10塊錢跟他們換，結果反造成更多人來棄養，「我們也發現這個行為很愚蠢，所以在動保觀念上需要不斷學習。」

詹江村是彩虹魚寵物水族百貨館老闆，在桃園擁有多間分店，詹江村2015年起就為了響應「領養代替購買」，停止販售活體犬貓，並把原本用來販售犬貓的櫥窗改為流浪動物送養櫥窗，甚至提供認養者千元「嫁妝」。

詹江村表示，以後不會再犯同樣的錯誤，也會宣導關於倉鼠在台灣的相關知識，正視錯誤勇敢認錯的行徑獲得不少網友讚賞。

(中國時報)