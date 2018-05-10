風味館跳票 議員斥市府詐騙

2018年05月10日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府計畫在花博藝術公園打造「當代藝術園區」，將拆除現有的原住民風味館，遷移到圓山遺址內，不過該案日前遭文化部審議打槍，確定遷不成，市長柯文哲上周還斥責文化局「不早說」。面對風味館無處去，原住民議員不滿痛批市府跳票，詐騙原住民，怒嗆「找不到更好的新址，就別想拆館蓋園區。」

北市府斥資53億，將在花博美術公園興建北美館二館，屆時將拆除現有的原住民風味館、舞蝶館，規畫讓風味館移到圓山遺址內既有建物營運；市府還計畫從捷運圓山站人行空間，開挖10公尺寬的地下連通道，穿越中山北路直通藝術園區，但遭考古學者質疑會破壞地下遺址。

依據圓山遺址保存原則，使用目的變更需經主管機關文化部文資局審議，上月市府提案送進審議會，委員認為從過去至今，圓山遺址一直未受正確對待，用途與遺址文化性質相違背，加上市府多次允諾規畫遺址展示、公園綠地，卻始終沒實踐，最終打槍提案。

文化局長鍾永豐坦言，審議結果很不樂觀，市府已正視到圓山遺址的重要性，現會配合文化部上位計畫，風味館確定遷不成，會積極尋找備案地點；另外，地下連通道也不開挖了，先期規畫評估時，會找尋其他可能方案。

「無法接受！」原住民議員李傅中武不滿說，感覺被耍了，事前講那麼好聽，現在才說被打槍不能遷，根本是詐騙。他要求，備案地點「只能更好、不能更差。」原住民議員李芳儒也說，台北市放眼望去，很難再有適合的地點，若找不到像樣的新址，就留在原址保留，要擴建北美館也別想動風味館。

(中國時報)