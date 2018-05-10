水湳會展中心 招標

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中國時報
／台中報導

備受矚目的水湳智慧城「水湳國際會展中心」，結合展覽館及會議中心功能，建設經費約58億元，9日上網公告招標，招標若順利，預計2018年9月底動工，2023年完工，完工後將爭取智慧建築與綠建築黃金級標章，讓台中產業擁有「前店後廠」優勢。

台中市政府提出烏日、水湳「雙會展中心」政策，規畫打造為經濟發展的雙引擎，其中「水湳國際會展中心」經費約58億元，已展開工程招標階段，而第2期西側會展中心正辦理綜合規畫報告，建設經費約42億元，合計百億元的大型會展中心，將供應台中大型經貿展覽與會議所需。

建設局長黃玉霖表示，水湳國際會展中心第1期基地約7.34公頃，採地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，1、2期工程完成後，展覽會場規模達4000攤以上，並可供工具機1000攤以上開展，盼透過國際性展覽及會議的舉辦，強化中台灣與國際接軌。

水湳國際會展中心新建工程招標案為東側的第1期工程，室內標準攤位數有1600攤，加上戶外彈性攤位共2300攤，9日上網公告招標，等標期40天，預定6月20日開標，歡迎有意願的優良營造廠商踴躍投標。

為避免業者以低標採進，影響工程品質，採取「最有利標」，遴選最優秀團隊；市府也啟動「重大採購廉政平台」，由檢察、調查與廉政等共同參與監督。

(中國時報)

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