品嘗媽媽味 慢飛天使謝母恩

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中國時報
／嘉市報導

嘉愛啟智發展中心9日邀請慢飛天使與媽媽們提前歡度母親節，平常忙於工作養家的媽媽們，特別準備一道孩子愛吃的菜，親子一起享用慢飛天使用琴音、歌聲及康乃馨表達對母親的感謝，李媽媽收到兒子送康乃馨，歡欣激動抱著兒子「惜惜」，母子親情溢於言表。

嘉愛中心的身心智障礙大孩子、小孩子的母親或代職母親，難得齊聚一堂，一家一菜，有媽媽親自下廚炒米粉，有媽媽則採購孩子愛吃的菜餚，與孩子們一起慢慢享用，提前慶祝母親節。

嘉愛2位小天使「小剛」、「小元」代表慢飛天使感謝母親，小剛獨奏電子琴《遊子吟》，獻給所有母親們，大家耳熟能詳的簡單旋律，傳達對母恩的無限感謝，小元也清唱一曲，謝謝母親的辛苦。

李媽媽說，兒子出生時嗆到胎水致腦部缺氧而腦麻，7歲才會走路，自幼至高中都受特殊教育，高三時因情緒失控，陪著他就醫，進入嘉愛啟智發展中心5年來，社工耐心陪伴、教導生活自理，孩子情緒能穩定，也分擔家長的重責，並關心父母親與孩子的相處、互動，幫助作為母親的她很多，她也變得開朗。

嘉愛董事長洪界速表示，這次活動為「媽媽的味道」，希望親子藉由食物的美味，讓媽媽的味道永遠存留在孩子心裡，而母親們也會記得孩子最想念的味道。

(中國時報)

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