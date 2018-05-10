雙胞胎僑生 車載防盜系統科展奪標

2018年05月10日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣萬能工商越南籍僑生李玉英和李玉映姊妹，與馬來西亞僑生梁宇源聯手設計出「車載防盜物聯」系統，以先進的汽車防盜系統結合手機即時傳輸的設計概念，在中等學校第4區科展榮獲特優第1名，而其設計構想來自粗心媽媽把小孩忘在車內，最終發生不幸的新聞事件，李玉映期盼這套即時提醒系統，能讓憾事從此不再發生。

就讀資訊科二年級的李玉英和李玉映姊妹是雙胞胎，兩人原本就嚮往來台讀書，去年得知招生資訊馬上報名，在台2年適應狀況良好，學業表現也很傑出，這次與同是華僑的梁宇源組隊參加第58屆公私立高級中等學校第4區科學展覽會，設計將車內防盜器連結感應器和手機，即時把狀況回傳給車主，讓車主從遠端掌握愛車任何動靜。

李玉英說，一旦車主遠離，坊間防盜器無法第一時間通知車主車子有異狀，但這套系統的感應裝置，是只要車體震動或門窗被拍打，就會透過手機告知車主提高警覺，就連臨停也不用留電話，只要把手貼在感應片上，車主就知道要移車，便利性大增。

雖然「防盜物聯」系統仍停留在構想階段，姊妹倆認為科技日新月異，一定能克服技術障礙，3名僑生在科展上發光發熱，校長林昱岑校除表與有榮焉，也說僑生因為珍惜得來不易的學習機會，態度特別認真，值得鼓勵。

林昱岑說，萬能目前有近500位僑生，因教育部已核定下學期學校可招收282個僑生名額，從往年滿招經驗來看，下學期全校僑生數可望突破700人，占全校學生數4分之1強。

(中國時報)