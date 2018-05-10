窮到穿新北的？ 衣服未乾啦

2018年05月10日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮玉里鎮日前發生住宅大火，一名消防員身上竟穿斗大的「新北市消防」惹議，議員劉曉玫昨質疑警消裝備長期不足，義消竟窮到十年沒換新裝備，花蓮縣消防局駁斥「胡說！」各種裝備器材早已全數汰新，該名警消因衣服「來不及乾」，情急之下穿到過去單位衣服出勤。

花蓮縣消防局災害搶救科長陳秋銘表示，縣府過去因長期財政赤字，每年僅能編列1000多萬元購置消防車輛、裝備器材，確實難以補足人力和汰換消防衣帽鞋個人裝備，但傅崐萁就任縣長以來，逐年擴充警消人力編制，近年公務人員退休潮中，花蓮警消人力「不減反增」，從9年前251人增加至目前389人。

陳秋銘指出，花縣消防局近年來除了在水璉、萬榮及卓溪等偏鄉部落增設新的消防分隊，並在今年1月成立特種搜救大隊，花蓮大地震發生後第一時間挺進災區，特搜隊不但通過強震考驗，整體救災工作的耀眼表現也不遜於西部任何縣市，駁斥議員「罔顧消防員安全？」不實指控。

花蓮縣9年來透過地方配合款爭取花東基金挹注，共編列6億多元，增幅較過去增加4億多元，各種消防救災所需裝備器材早已汰舊換新，除了每位消防員及實際參與打火義消均配發1套全新消防衣帽鞋，各分隊配發預置10套以上備用裝備，提供消警義消裝備損壞或臨時更替。

(中國時報)